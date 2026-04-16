Посол в Угорщині про справу інкасаторів: треба не лише повернути майно, а й покарати винних

У справі захоплення Угорщиною українських інкасаторських авто і цінностей важливо не просто повернути майно, а й щоб винні понесли покарання.

Про це посол України в Угорщині Федір Шандор сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

За його словами, робота у цій справі не зупинена.

"Зафіксовані порушення прав сімох українців, яких незаконно затримали, яких піддавали тортурам, до яких не пускали консула. І вилучення транспортних засобів, що є власністю України, які потім віддали пошкодженими. А вантаж, який перевозили в цих автомобілях – євро, долари і злитки золота, – перебуває на території Угорщини", – перерахував посол.

За його словами, все це стане предметом суду, тому що за все це треба покарати.

Посол наголосив, що йдеться про злочин, який відбувся.

"Є ті, хто його скоював, представники угорських спецслужб та інші. Угорська преса назвала поіменно, хто це робив, де це робили, які були порушення", – зазначив він.

"А тепер має відбутися не просто повернення цінностей, а й покарання. І поки що це є речовим доказом скоєного злочину. Так, ці гроші потрібно повернути в Україну, але також треба покарати, щоб більше не було таких прецедентів", – додав Шандор.

Нагадаємо, на початку березня Нацбанк України повідомив, що влада Угорщини захопила українських інкасаторів і велику суму валюти.

Згодом Угорщина відпустила українських інкасаторів та ухвалила закон про вилучення валюти й цінностей з інкасаторських авто Ощадбанку.

Пізніше один з ключових міністрів уряду Орбана фактично визнав, що інцидент з інкасаторами є відповіддю на "блокування" Україною роботи нафтопроводу "Дружба".

