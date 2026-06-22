У Навроцького стверджують, що Україна відмовилася від зустрічі двох президентів 

Голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач заявив, що українська сторона відмовилася від зустрічі Володимира Зеленського та Кароля Навроцького.

Про це посадовець сказав в інтерв’ю TVN24, передає "Європейська правда".

Пшидач заявив, що візити українських посадовців, зокрема керівника Офісу президента Кирила Буданова, який перебував у Варшаві 6 червня, призвели до пропозиції про телефонну розмову між Зеленським та Навроцьким. Але, за його словами, Зеленський відмовився від цієї розмови, бо "не хотів розмовляти телефоном".

Тоді, як стверджує Пшидач, українська сторона запропонувала здійснити візит до Польщі, а згодом від нього відмовилась, запропонувавши іншу дату.

"Тоді українська сторона запропонувала візит, і ми визначили конкретну дату та час такої зустрічі у Варшаві для обговорення цього питання. Українська сторона відмовилася як від цієї дати, так і від цього візиту, запропонувавши пізнішу, більш віддалену дату", – заявив Пшидач.

Голова Бюро міжнародної політики додав, що "українська сторона не була зацікавлена ​​в реальній дискусії з польським президентом".

"На жаль, з української сторони не було бажання змінити цей підхід щодо найменування на честь ОУН-УПА, і водночас постійно відбувалося затягування та скасування рішень", – зазначив він.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

На тлі цього рішення низка українських чинних і колишніх посадовців оголосили, що повернуть свої польські нагороди. Також постало питання, чи поїде Зеленський на цьогорічну Конференцію з відновлення України, що має відбутися у польському Гданську.

Президент України заявив, що рішення про позбавлення його ордена Білого Орла пов’язане з внутрішньою політичною боротьбою в Польщі та розпалюванням настроїв неприязні до українців.

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