Президент Румунії повторно проведе консультації з партіями щодо формування уряду

Президент Румунії Нікушор Дан у вівторок поновить консультації з лідерами представлених у парламенті політичних партій щодо формування уряду.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

23 червня Нікушор Дан знову проведе консультації з лідерами політсил стосовно призначення прем'єр-міністра на тлі того, що потенційний уряд Адріана Вештя не отримує голосів для затвердження.

Зустрічі з представниками усіх партій відбудуться у президентському палаці, з кожною політсилою по черзі, починаючи з 13 години.

В адміністрації президента зазначили, що метою є визначити кандидата у прем’єри, який би отримав достатню підтримку парламенту для формування нового уряду.

Нагадаємо, Румунія занурилась у політичну кризу у квітні 2026 року після виходу з урядової коаліції соціал-демократів, що призвело до відставки уряду Іліє Боложана – який є представником PNL.

Перший запропонований президентом "позапарламентський" кандидат Еуджен Томак відмовився від свого мандату через недостатню підтримку.

Після того Дан номінував на посаду прем’єра члена Національно-ліберальної партії (PNL) Адріана Вештя.