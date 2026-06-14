Президент Румунії висунув нового кандидата в прем’єр-міністри

У неділю президент Румунії Нікушор Дан номінував члена Національно-ліберальної партії (PNL) Адріана Вештя на посаду прем’єр-міністра після того, як попередній кандидат Еуджен Томак відмовився від свого мандату.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

52-річний Вештя, голова окружної ради румунського повіту Брашов, отримав мандат на формування уряду замість радника президента Томака, який прагнув очолити уряд технократів, але не мав підтримки з боку партій у парламенті.

"Еуджен Томак відкликав свій мандат сьогодні вранці, і тому я висуваю кандидатуру Адріана Вештя на посаду прем'єр-міністра. На цю мить очевидно, що політичне рішення є правильним", – заявив президент Румунії.

Дан подякував попередньому кандидату за готовність очолити уряд, а також висловив сподівання, що Вештя зможе покласти край урядовій кризі.

"Пан Адріан Вештя пройшов усі адміністративні етапи – він був успішним мером, він був успішним головою окружної ради, він був успішним міністром…Він категорично прозахідна людина, людина з цінностями, людина діалогу і, не в останню чергу, людина, яка довго працювала з бюджетами та несе відповідальність за бюджети. Тож я переконаний, що він успішно виконає це завдання", – заявив Дан.

Парламентські партії раніше заявляли, що уряд меншості буде "кращим", ніж уряд технократів.

Румунський президент прагне покласти край політичній кризі, яка загальмувала розробку політики, поставила під загрозу доступ до фондів ЄС та призвела до рекордно низького курсу лея. Тепер номінований прем’єр матиме 10 днів, щоб сформувати уряд та отримати вотум довіри парламенту.

Наступні парламентські вибори в Румунії відбудуться не раніше 2028 року. Дострокових виборів там ніколи не проводилося, і аналітики переконані, що ймовірність їх проведення зараз невелика, оскільки опозиційні ультраправі лідирують в опитуваннях громадської думки, значно випереджаючи проєвропейські політсили.

Нагадаємо, Румунія занурилась у політичну кризу у квітні 2026 року після виходу з урядової коаліції соціал-демократів, що призвело до відставки уряду Іліє Боложана.

4 червня президент Румунії Нікушор Дан доручив сформувати уряд Еуджену Томаку, депутату Європарламенту та своєму раднику, який не є представником жодної з парламентських партій. Однак Національно-ліберальна партія Румунії (PNL) та "Союз порятунку Румунії" заявили, що не підтримуватимуть уряд Томака.

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