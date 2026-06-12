Номінований прем’єр Румунії втрачає шанси на затвердження уряду у парламенті

Ще одна з представлених у парламенті Румунії партій оголосила, що не підтримає уряд Еуджена Томака, у зв’язку з чим йому вже не вистачає голосів для затвердження.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Ліберальна партія "Союз порятунку Румунії" USR, що входила до попередньої урядової коаліції, заявила, що не підтримає уряд Еуджена Томака. Про рішення політсили заявив її лідер Домінік Фріц.

"Сьогодні, після тижня внутрішніх обговорень, дискусій з Еудженом Томаком та розмов з громадянами у всіх повітах Румунії, USR дійшла висновку, що ми не можемо підтримати таке рішення", – заявив він.

За його словами, у партії переконані, що рішення з "технократичним" урядом лише поглибить хаос та політичну кризу.

"Це рішення не спрямоване особисто проти Еуджена Томака, якого ми поважаємо. Так само це не рішення, спрямоване проти президента – ми поділяємо його занепокоєння про загрозу "крайніх" у Румунії. Але ми маємо бути чесні з собою і громадянами", – додав він.

Лідер політсили доповнив аргументи закидом на адресу соціал-демократів за те, що вони "хочуть бути при владі, але не хочуть брати на себе відповідальності".

Фріц зазначив, що партія вважає найкращим виходом продовжити роботу поточного уряду, до якого вони входять, як уряду меншості.

"USR готова керувати відповідально із довіреними партнерами. А якщо ми не знайдемо підтримки, то маємо звернутися до громадян, і хай вони вирішують – на дострокових виборах", – сказав Домінік Фріц.

Перед цим Національно-ліберальна партія Румунії (PNL) також заявила, що вирішила не підтримувати уряд Томака. Без голосів цих двох політсил – з тих, на які Томак потенційно міг розраховувати – у залі вже не вистачає голосів для затвердження.

Неофіційно повідомляли, що президент Нікушор Дан вже має "план Б" на цей сценарій.

Нагадаємо, Румунія занурилась у політичну кризу у квітні 2026 року після виходу з урядової коаліції соціал-демократів, що призвело до відставки уряду Іліє Боложана – який є представником PNL.