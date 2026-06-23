Туск хоче відносин з Україною, заснованих на баченні майбутнього, а не на травмі минулого

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи напруженість у відносинах з Україною, заявив про відсутність бажання докладати зусиль до розпалювання цієї напруженості.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Polsat News, він заявив перед початком вівторкового засідання уряду.

"Незалежно від того, що покажуть опитування та дослідження громадської думки, я сам з розмов із простими людьми знаю, що ці антиукраїнські настрої знайшли дуже чіткий відгук, і я розумію, який зараз настрій, і розумію дуже часто виправдане роздратування людей", – сказав прем’єр, коментуючи напруженість у відносинах Польщі з Україною.

Залишаючись на позиції, що він "не докладе зусиль" до розпалювання напружених відносин, Туск додав: "Популярне це чи ні, скажу чесно, мене це зараз не цікавить".

Прем’єр-міністр також наголосив, що причиною дедалі напруженіших відносин між державами можуть бути частково дії деяких політичних кіл, спрямовані на задоволення їхніх вузьких інтересів.

"Я усвідомлюю, як легко сьогодні розпалити антипольські настрої в Україні та антиукраїнські – у Польщі, і що на цьому можна дійсно здобути внутрішній політичний успіх. Уявний успіх", – підкреслив Туск.

Глава уряду висловив надію на поліпшення польсько-українських відносин.

"Я переконаний, що в довгострокових інтересах Польщі лежить налагодження якомога кращих відносин, заснованих на баченні майбутнього, а не на травмі минулого, хоча ця травма є цілком виправданою з польського боку, з обох боків, але особливо з польського", – сказав він.

Раніше цього дня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський не поїде до польського Гданська на конференцію з відновлення України, українську делегацію очолюватиме прем’єрка Юлія Свириденко.

"ЄвроПравда" у своїй редакційній статті радила президенту їхати до Гданська попри кризу задля збереження дружніх стосунків з польським урядом.