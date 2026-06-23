Туск хочет отношений с Украиной, основанных на видении будущего, а не на травме прошлого

Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя напряженность в отношениях с Украиной, заявил об отсутствии желания прилагать усилия к разжиганию этой напряженности.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News, он заявил перед началом заседания правительства во вторник.

"Независимо от того, что покажут опросы и исследования общественного мнения, я сам из разговоров с простыми людьми знаю, что эти антиукраинские настроения нашли очень четкий отклик, и я понимаю, какое сейчас настроение, и понимаю очень часто оправданное раздражение людей", – сказал премьер, комментируя напряженность в отношениях Польши с Украиной.

Оставаясь на позиции, что он "не приложит усилий" к разжиганию напряженных отношений, Туск добавил: "Популярно это или нет, скажу честно, меня это сейчас не интересует".

Премьер-министр также подчеркнул, что причиной все более напряженных отношений между государствами могут быть частично действия некоторых политических кругов, направленные на удовлетворение их узких интересов.

"Я осознаю, как легко сегодня разжечь антипольские настроения в Украине и антиукраинские – в Польше, и что на этом можно действительно получить внутренний политический успех. Мнимый успех", – подчеркнул Туск.

Глава правительства выразил надежду на улучшение польско-украинских отношений.

"Я убежден, что в долгосрочных интересах Польши лежит налаживание как можно лучших отношений, основанных на видении будущего, а не на травме прошлого, хотя эта травма является вполне оправданной с польской стороны, с обеих сторон, но особенно с польской", – сказал он.

Ранее в этот день стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский не поедет в польский Гданьск на конференцию по восстановлению Украины, украинскую делегацию будет возглавлять премьер Юлия Свириденко.

"ЕвроПравда" в своей редакционной статье советовала президенту ехать в Гданьск, несмотря на кризис для сохранения дружеских отношений с польским правительством.