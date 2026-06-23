Президент Чехии подал иск против премьер-министра из-за участия в саммите НАТО

Президент Чехии Петр Павел во вторник заявил, что подал иск против правительства, оспаривая решение премьер-министра Андрея Бабиша не включать его в состав правительственной делегации, которая будет участвовать в саммите НАТО в Анкаре в июле.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

В иске о компетенции, поданном в Конституционный суд Чехии, требуется разъяснение относительно того, кто имеет полномочия решать, может ли глава государства участвовать в саммите НАТО. Суд должен рассмотреть этот вопрос во время пленарного заседания в среду.

В своем заявлении Павел утверждал, что Бабиш пытается "исключить" его из саммита, тем самым "ограничивая роль, предоставленную ему Конституцией".

Президент отметил, что его предшественники участвовали во всех предыдущих саммитах НАТО, а он сам присутствовал на каждом собрании Альянса с момента вступления в должность в 2023 году.

После месяцев споров относительно того, кто будет представлять Прагу в Анкаре, Бабиш в понедельник объявил, что глава государства не сможет присоединиться к официальной делегации, поскольку "этот саммит будет отличаться от предыдущих".

Во время предстоящего саммита от премьер-министра ожидают, что он обоснует свое решение сократить основные военные расходы до примерно 1,8% ВВП, что ниже целевого показателя НАТО в 2%. Решение Бабиша не допустить Павела на саммит может быть связано с тем, что бывший генерал выступил против этих сокращений, которые он назвал "безответственными".

Во вторник Бабиш заявил, что, хотя он "уважает" решение президента подать иск, он не "считает это хорошей идеей".

"Конституционным чиновникам не подобает подавать иски друг против друга", – написал он в X.

Этот спор является очередным обострением напряженных отношений между двумя чешскими политиками, которые соревновались на президентских выборах 2023 года.

В своем заявлении Павел подчеркнул, что последнее столкновение "на самом деле касается не одного кресла на одной международной встрече", а принципа разделения властей.

"Если бы я не защищал эти полномочия, я бы нес определенную ответственность за то, что широко открыл бы двери для дальнейшего произвольного ограничения полномочий конституционных должностных лиц", – заявил он.

Ранее Бабиш назвал нелогичным участие президента Петра Павела в саммите Альянса несмотря на то, что в прошлом как премьер-министры, так и президенты посещали эти мероприятия от имени Чехии.