У Польщі судять ксьондза, який у Страсну п'ятницю сів п'яним за кермо, бо захотів у McDonalds

У Польщі цього тижня буде винесено вирок у справі ксьондза, який у Страсну п’ятницю сів за кермо після вживання алкоголю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Судовий процес стосується подій, що відбулися два місяці тому у Любліні. В ніч з 2 проти 3 квітня поліція зупинила для перевірки автомобіль Toyota Verso, який рухався з перевищенням швидкості, за кермом якого перебував ксьондз. За даними ЗМІ, він прямував до ресторану McDonalds.

Перевірка алкотестером показала, що в організмі 41-річного чоловіка було понад два проміле алкоголю.

Ксьондза доставили до поліцейської камери, у нього вилучили водійське посвідчення та висунули звинувачення у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Також у нього було вилучено автомобіль.

23 червня чоловік давав пояснення щодо цієї ситуації перед суддею. У судовій залі він розповів, що у Чистий четвер до пізнього вечора виконував свої обов’язки, а коли повернувся додому, відкрив вино і випив кілька келихів.

"Потім я відчув сильний голод. Того дня я мало що їв. Холодильник був порожній, тож я вирішив якось організувати собі їжу", – розповів ксьондз.

Спочатку він хотів замовити доставку до парафіяльного будинку, але його відлякав час очікування, і він вирішив поїхати за їжею. "Я втратив розум і прийняв рішення сісти за кермо після вживання алкоголю. Про що я шкодую, бо ніколи раніше цього не робив. Я також перетнув свої моральні межі. Я сам шукаю відповідь, з якої причини це могло статися", – заявив Конрад Ж.

Хоча захист клопотав про допит знайомого ксьондза та пароха з парафії обвинуваченого, суд на це не погодився. Також не було змінено рішення щодо арешту автомобіля ксьондза.

До цієї справи обвинувачений мав бездоганну репутацію. "Він ніколи не скоював заборонених дій", – переконував Пьотр Саган, адвокат 41-річного чоловіка, просячи врахувати це при винесенні вироку.

Варто зазначити, що Страсна п'ятниця (Велика П'ятниця) – це найскорботніший день у році, присвячений спогаду про розп'яття та смерть Ісуса Христа. У цей день віряни дотримуються суворого посту і утримуються від веселощів.

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