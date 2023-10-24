У Польщі пішов у відставку єпископ після скандалу з гей-вечіркою священників

Католицький єпископ Сосновецької єпархії з центром в однойменному польському місті Гжегож Кашак у вівторок раптово оголосив про відставку після повідомлень, що священники його діоцезії влаштували вечірку із секс-працівником.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації Notes from Poland.

У короткому комюніке апостольський нунцій у Польщі оголосив, що Папа Римський Франциск схвалив відставку Кашака, а його обов’язки тимчасово виконуватиме архієпископ Катовіце Адріан Гальбаса.

Сосновецька єпархія також опублікувала заяву про відставку Кашака, який був її єпископом з 2009 року, не уточнивши причин.

Відставку єпископа польські ЗМІ пов’язують із інцидентом за участю групи священиків єпархії, які минулого місяця організували "секс-вечірку" в квартирі, що належить їхній парафії. Вони запросили туди секс-працівника, який під час вечірки знепритомнів, але не отримував медичної допомоги.

У єпархії пізніше підтвердили інцидент із "втручанням швидкої допомоги і поліції", а також оголосили про відсторонення священника Томаша З., у квартирі якого й відбувалась "секс-вечірка", "до з'ясування обставин".

Як нагадують польські ЗМІ, це не перший подібний скандал, пов’язаний із Сосновецькою єпархією на чолі з Гжегожем Кашаком.

У 2010 році у гей-клубі побився тодішній ректор семінарії в Сосновці, який після цього ще півтора року продовжував служити на своїй посаді, поки семінарію не закрили рішенням Ватикану. А на початку цього року на церковній території єпархії наклав на себе руки диякон, що стрибнув під потяг.

Польська католицька церква в останні роки публічно активно критикує "ЛГБТ-ідеологію", а у 2020-му рекомендувала "лікувати" ЛГБТ-людей, створивши клініки для "відновлення" "природної сексуальної орієнтації".