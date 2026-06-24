В Польше судят ксендза, который в Страстную пятницу сел пьяным за руль, потому что захотел в McDonalds

В Польше на этой неделе будет вынесен приговор по делу ксендза, который в Страстную пятницу сел за руль после употребления алкоголя.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Судебный процесс касается событий, произошедших два месяца назад в Люблине. В ночь со 2 на 3 апреля полиция остановила для проверки автомобиль Toyota Verso, который двигался с превышением скорости, за рулем находился ксендз. По данным СМИ, он направлялся в ресторан McDonalds.

Проверка алкотестером показала, что в организме 41-летнего мужчины было более двух промилле алкоголя.

Ксендза доставили в полицейскую камеру, у него изъяли водительское удостоверение и предъявили обвинение в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Также у него был изъят автомобиль.

23 июня мужчина давал объяснения по этой ситуации перед судьей. В судебном зале он рассказал, что в Чистый четверг до позднего вечера выполнял свои обязанности, а когда вернулся домой, открыл вино и выпил несколько бокалов.

"Потом я почувствовал сильный голод. В тот день я мало что ел. Холодильник был пуст, поэтому я решил как-то организовать себе еду", – рассказал ксендз.

Сначала он хотел заказать доставку в приходской дом, но его отпугнуло время ожидания, и он решил поехать за едой. "Я потерял рассудок и принял решение сесть за руль после употребления алкоголя. О чем я сожалею, потому что никогда раньше этого не делал. Я также преступил свои моральные границы. Я сам ищу ответ, по какой причине это могло произойти", – заявил Конрад Ж.

Хотя защита ходатайствовала о допросе знакомого ксендза и священника из прихода обвиняемого, суд на это не согласился. Также не было изменено решение об аресте автомобиля.

До этого дела обвиняемый имел безупречную репутацию. "Он никогда не совершал запрещенных действий", – убеждал Петр Саган, адвокат 41-летнего мужчины, прося учесть это при вынесении приговора.

Стоит отметить, что Страстная пятница (Великая Пятница) – это самый скорбный день в году, посвященный воспоминанию о распятии и смерти Иисуса Христа. В этот день верующие соблюдают строгий пост и воздерживаются от веселья.

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