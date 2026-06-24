ЗМІ: на Кіпрі 30 червня спробують дати новий поштовх Трамповій Раді миру

Рада миру президента США Дональда Трампа має зібратися 30 червня на курорті на Кіпрі, щоб "скоригувати свою стратегію".

Про це повідомив Politico посадовець, обізнаний із ситуацією, передає "Європейська правда".

Двоє високопосадовців ЄС, які беруть участь в організації зустрічі та яким було надано анонімність для вільної розмови, підтвердили, що зустріч відбудеться на цьому середземноморському острові наступного тижня і триватиме два-три дні. Мета полягає в тому, щоб "перезавантажити" ситуацію після того, як "війна з Іраном повністю переключила увагу протягом останніх кількох місяців", – зазначив один із посадовців.

За словами посадовців, у зустрічі візьмуть участь представники Національного комітету з управління Газою – комітету палестинських технократів, якому доручено замінити ХАМАС у керуванні сектором Гази, – та офісу Николая Младенова, колишнього болгарського дипломата, якого Трамп призначив своїм верховним представником у справах Гази.

Кіпр, позиція якого збігається з позицією ЄС, братиме участь у статусі спостерігача. "Кіпр не є співорганізатором заходу, і він не відбувається на політичному рівні. Кіпр був обраний виконавчим комітетом", – пояснив один із посадовців.

Нагадаємо, перше засідання Ради миру під керівництвом президента США Дональда Трампа відбулося 19 лютого у Вашингтоні. За його результатами, Трамп оголосив про внесок понад 7 млрд доларів на відновлення сектору Гази та анонсував "нагляд" за Організацією Об’єднаних Націй.

Про участь у засіданні у ролі спостерігачів оголосили уряди Німеччини, Британії, Румунії, Словаччини, Польщі, Греції та Італії.

Договір про створення Ради миру під керівництвом президента США 22 січня підписали у швейцарському Давосі. З Європейського Союзу в церемонії підписання брали участь прем'єр-міністри Угорщини та Болгарії. Згідно з проєктом організації, Трамп залишиться керівником Ради навіть після того, як його президентські повноваження завершаться.