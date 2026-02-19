Трамп заявив, що Рада миру зібрала 7 млрд доларів для Гази та анонсував "нагляд" за ООН

Президент США Дональд Трамп під час першого засідання своєї Ради миру оголосив, що її члени внесуть 7 млрд доларів на відновлення сектору Гази, та анонсував "посилення" Організації Об’єднаних Націй.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо з трансляції засідання, яку вів Білий дім.

За словами Трампа, Казахстан, Азербайджан, ОАЕ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудівська Аравія, Узбекистан та Кувейт разом внесуть понад 7 мільярдів доларів до пакета допомоги для сектору Гази.

Індонезія, Марокко, Албанія, Косово та Казахстан виділять військових та поліцію для стабілізації ситуації в Газі.

Трамп додав, що Єгипет та Йорданія надають допомогу палестинських поліцейських сил.

Окрім того, Сполучені Штати внесуть 10 мільярдів до Ради миру.

Президент США також заявив, його Рада миру певною мірою "наглядатиме" за ООН, хоча і не уточнив, як саме це відбуватиметься.

"Ми збираємося зміцнити Організацію Об’єднаних Націй.. Їм потрібна допомога, і їм потрібна допомога фінансова. Ми збираємося допомогти їм фінансово, і ми збираємося переконатися, що Організація Об’єднаних Націй є життєздатною", – сказав він.

Нагадаємо, що більшість країн, які Трамп запросив до членства в Раді миру, відмовилися від пропозиції через побоювання, що організація прагне замінити ООН.

Договір про створення Ради миру під керівництвом президента США 22 січня підписали у швейцарському Давосі. Згідно з планом американського президента, Рада миру мала зосереджувалася на закріпленні миру в Газі та її відбудові, а згодом взяти на себе ширшу роль для врегулювання глобальних конфліктів.

Члени Ради миру – це переважно країни з Близького Сходу та Південної Америки, зокрема лідери Саудівської Аравії, Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів, Аргентини та Парагваю.

З Європейського Союзу в церемонії підписання брали участь прем'єр-міністри Угорщини та Болгарії. Окрім цього, також були представники чотирьох європейських країн з-за меж ЄС – Вірменії, Азербайджану, Туреччини та Косова.

Згідно з проєктом організації, Трамп залишиться керівником Ради навіть після того, як його президентські повноваження завершаться.