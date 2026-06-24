СМИ: на Кипре 30 июня попытаются дать новый толчок Совету мира Трампа

Совет мира президента США Дональда Трампа должен собраться 30 июня на курорте на Кипре, чтобы "скорректировать свою стратегию".

Об этом сообщил Politico чиновник, знакомый с ситуацией, передает "Европейская правда".

Двое высокопоставленных чиновников ЕС, участвующих в организации встречи, которым была предоставлена анонимность для свободного разговора, подтвердили, что встреча состоится на этом средиземноморском острове на следующей неделе и продлится два-три дня. Цель состоит в том, чтобы "перезагрузить" ситуацию после того, как "война с Ираном полностью переключила внимание в течение последних нескольких месяцев", – отметил один из чиновников.

По словам чиновников, во встрече примут участие представители Национального комитета по управлению Газой – комитета палестинских технократов, которому поручено заменить ХАМАС в управлении сектором Газы, – и офиса Николая Младенова, бывшего болгарского дипломата, которого Трамп назначил своим верховным представителем по делам Газы.

Кипр, позиция которого совпадает с позицией ЕС, будет участвовать в качестве наблюдателя. "Кипр не является соорганизатором мероприятия, и оно не происходит на политическом уровне. Кипр был избран исполнительным комитетом", – пояснил один из чиновников.

Напомним, первое заседание Совета мира под руководством президента США Дональда Трампа состоялось 19 февраля в Вашингтоне. По его результатам, Трамп объявил о взносе более 7 млрд долларов на восстановление сектора Газа и анонсировал "надзор" за Организацией Объединенных Наций.

Об участии в заседании в качестве наблюдателей объявили правительства Германии, Великобритании, Румынии, Словакии, Польши, Греции и Италии.

Договор о создании Совета мира под руководством президента США 22 января подписали в швейцарском Давосе. Из Европейского Союза в церемонии подписания участвовали премьер-министры Венгрии и Болгарии. Согласно проекту организации, Трамп останется руководителем Совета даже после того, как его президентские полномочия завершатся.