26 июня ЕС попытается убедить Венгрию не блокировать письмо об открытии кластеров для Украины

В пятницу, 26 июня, рабочая группа Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) повторно рассмотрит вопрос оценки результатов скрининга кластеров 2-6 для Украины, заторможенный 23 июня Венгрией, – и в случае положительного решения предложит ЕС направить Украине письмо с приглашением подать переговорную позицию по каждому из кластеров, чтобы начать обсуждение их открытия.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщили на условиях анонимности два чиновника ЕС и два дипломата из государств-членов ЕС, которые знакомы с деталями переговоров.

Венгрия на техническом уровне тормозит процесс официальной подготовки к открытию кластеров 2-6 для Украины, 26 июня государства-члены попытаются убедить ее отказаться от блокировки.

"Рабочая группа Совета ЕС по вопросам расширения ЕС после оценки результатов скрининга должна принять решение о том, что Украина достаточно подготовлена к переговорам", – рассказал один из собеседников "ЕвроПравды".

Он добавил, что на заседании группы COELA в Брюсселе во вторник, 23 июня, Венгрия не согласилась утвердить результаты скрининга, объясняя это тем, что ее экспертам необходимо больше времени для оценки.

Собеседник "ЕвроПравды" отметил, что "это решение Венгрии еще не стоит воспринимать, как блокирование, а скорее как технические предостережения".

Стоит отметить, что так же не были утверждены результаты скрининга кластеров 2-6 для Молдовы.

В результате было решено, что COELA повторно вернется к этому вопросу в пятницу, 26 июня (начало заседания в 11:00 по киевскому времени).

"Если Венгрия снимет свои "предостережения по контролю" (scrutiny reserve), Кипрское председательство заявило, что готово внести этот вопрос в повестку дня COREPER (Комитет постоянных представителей ЕС. – "ЕП") уже в эту пятницу", – сообщил один из дипломатов.

Для справки, Комитет постоянных представителей ЕС планирует собраться на заседание утром в пятницу, 26 июня.

В свою очередь COREPER, уже без обсуждения, должен принять решение о направлении Украине (и соответственно Молдове) письма с приглашением подать свою переговорную позицию с целью открытия кластеров 2-6.

После этого послы ЕС начнут обсуждение переговорных позиций Евросоюза по каждому кластеру, после утверждения которых кластер можно открывать на соответствующей Межправительственной конференции.

Как сообщала "Европейская правда", рабочая группа Совета ЕС по вопросам расширения ЕС (COELA), в которой принимают участие эксперты из всех 27 государств-членов Евросоюза, в среду, 17 июня, начала рассмотрение результатов скрининга всех неоткрытых кластеров для Украины и Молдовы (со 2 по 6), чем дала старт официальной подготовке к их открытию.

Ранее президент Владимир Зеленский в свою очередь выражал надежду, что в ближайшие недели в рамках переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС будут открыты остальные пять кластеров.

Но "ЕвроПравда" со ссылкой на источники уже сообщала, что план Украины открыть все кластеры в переговорах о вступлении в ЕС в июле 2026 года может не сбыться из-за нехватки времени на необходимые переговоры и согласования.

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