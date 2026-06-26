LEROY MERLIN UKRAINE стала членом Європейської Бізнес Асоціації

В умовах економічних викликів та відновлення країни роль бізнес-асоціацій в Україні істотно зросла. Сьогодні вони об'єднують компанії для обміну досвідом, сприяють взаємодії бізнесу з державою та допомагають напрацьовувати рішення для розвитку економіки. Одним із нових членів Європейської Бізнес Асоціації (EBA) стала компанія LEROY MERLIN UKRAINE.

Заснована у 1999 році за підтримки Європейської комісії, Європейська Бізнес Асоціація сьогодні об'єднує близько 930 українських та міжнародних компаній. Для LEROY MERLIN UKRAINE членство в EBA відкриває можливості для професійної взаємодії з бізнес-спільнотою, участі в роботі профільних комітетів та обговоренні питань розвитку роздрібної торгівлі, економічного відновлення й впровадження європейських бізнес-практик. Цей крок також відображає прагнення компанії посилювати свою роль у розвитку українського ринку.

Від адаптації до розвитку

Останні роки стали для LEROY MERLIN UKRAINE періодом глибокої трансформації. Компанія адаптувала бізнес-модель до умов війни: переглянула асортиментну політику, перебудувала логістичні ланцюги, посилила цифрові сервіси та зробила ставку на локальне управління.

Паралельно було посилено соціальний напрям: від розвитку програм підтримки співробітників до впровадження благодійних ініціатив через фонд Solidarity. Ці зміни створили підґрунтя для подальшого розвитку компанії та розширення її діяльності на українському ринку.

EBA як платформа для співпраці бізнесу

Європейська Бізнес Асоціація об'єднує провідні українські та міжнародні компанії з різних галузей економіки. Участь у роботі комітетів та галузевих спільнот дає змогу отримувати актуальну експертизу, долучатися до професійних дискусій та обмінюватися досвідом із представниками різних секторів ринку.

Бізнес і соціальна відповідальність

Реконструкція київської міської клінічної лікарні №8 за участі LEROY MERLIN UKRAINE

Паралельно з розвитком бізнесу LEROY MERLIN UKRAINE продовжує реалізовувати соціальні ініціативи. Через фонд Solidarity компанія спрямувала близько 6 мільйонів євро на підтримку медичних та освітніх закладів, відновлення інфраструктури та благодійні проєкти, які охопили понад 800 тисяч українців.

Членство в Європейській Бізнес Асоціації доповнює цей курс на довгострокову присутність в Україні. Воно відкриває можливості для співпраці з бізнес-спільнотою, участі в галузевих обговореннях та обміну практиками щодо розвитку компаній в умовах економічних викликів і відновлення країни.

Приєднання до Європейської Бізнес Асоціації стало для LEROY MERLIN UKRAINE черговим кроком у зміцненні своєї присутності в Україні та розвитку співпраці з професійною бізнес-спільнотою. Членство в EBA відкриває нові можливості для обміну досвідом, участі в галузевих ініціативах та обговорення питань, важливих для розвитку сучасного бізнес-середовища, а також об'єднання заради розвитку України.