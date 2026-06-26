Лавров каже, що слова Рубіо про відсутність угоди на Алясці були не дуже витонченими

Міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров сказав, що заяви держсекретаря Марко Рубіо про відсутність домовленостей щодо врегулювання війни в Україні під час зустрічі президента США Дональда Трампа і господаря Кремля Владіміра Путіна в Анкориджі "не дуже витончені".

Про це Лавров заявив під час спілкування зі ЗМІ, його слова наводить пресслужба МЗС РФ, повідомляє "Європейська правда".

Російський міністр також хоче прояснити ситуацію щодо ролі США у врегулюванні розв’язаної РФ війни проти України після заяв Рубіо.

У цьому контексті він стверджує, що перед самітом в Анкориджі американський посланець Стів Віткофф привіз до Москви пропозицію від президента Трампа щодо врегулювання війни.

За словами Лаврова, Путін пообіцяв дати свою реакцію на цю пропозицію під час зустрічі на Алясці.

"Уже в Анкориджі... Путін, дивлячись на Віткоффа, який також перебував там, почав перелічувати американські пропозиції пункт за пунктом. Після кожного пункту він у присутності Трампа та держсекретаря Рубіо запитував Віткоффа, чи правильно той позначив ті ідеї, які привіз до Москви напередодні зустрічі в Анкориджі. На кожне його запитання Віткофф відповідав ствердно", – каже Лавров.

Тому, як заявляє російський міністр, після висловлювань Рубіо про відсутність угоди "у мене виникає питання щодо того, що саме ми маємо на увазі під угодою".

"Якщо одна сторона, у цьому випадку США, виклала на стіл свої пропозиції щодо врегулювання, щодо того, як підійти до цієї кризи, а друга сторона висловила згоду з цими пропозиціями, то говорити про те, що згоди не було, виходить якось не дуже витончено", – додав глава МЗС РФ.

Як відомо, нещодавно помічник російського диктатора Юрій Ушаков та глава МЗС РФ Сергєй Лавров звинуватили Сполучені Штати у зраді так званого "духу Анкориджа" – концепту, яким Москва позначала свої сподівання на капітуляцію України.

Російські високопосадовці заявили, що США відмовилися від зобов'язань, узятих під час зустрічі Трампа та Путіна на Алясці у серпні минулого року.

Крім того, Лавров нещодавно говорив, що дії США свідчать про те, що Вашингтон відмовляється від претензій на роль об’єктивного посередника у врегулюванні російсько-української війни.

Після цього держсекретар Марко Рубіо заявив, що під час саміту між Трампом і Путіним минулого року не було жодних угод стосовно України.

Формулювання "дух Анкориджа" (або "розуміння Анкориджа") тривалий час слугувало для російської дипломатії та пропаганди ключовим інструментом тиску. Цим терміном Кремль позначав своє переконання, що Трамп підтримує головну вимогу РФ – передачу під контроль Москви всієї території Донбасу в обмін на тимчасове заморожування лінії фронту. Хоча США ніколи офіційно не підтверджували існування таких домовленостей, Росія активно експлуатувала це формулювання для створення ілюзії згоди Вашингтона.