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Лавров: слова Рубио об отсутствии соглашения на Аляске были не очень изящными

Новости — Пятница, 26 июня 2026, 16:44 — Ирина Кутелева

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что заявления госсекретаря Марко Рубио об отсутствии договоренностей по урегулированию войны в Украине во время встречи президента США Дональда Трампа и хозяина Кремля Владимира Путина в Анкоридже "не очень изящны".

Об этом Лавров заявил во время общения со СМИ, его слова приводит пресс-служба МИД РФ, сообщает "Европейская правда".

Российский министр также хочет прояснить ситуацию относительно роли США в урегулировании развязанной РФ войны против Украины после заявлений Рубио.

В этом контексте он утверждает, что перед саммитом в Анкоридже американский посланник Стив Уиткофф привез в Москву предложение от президента Трампа по урегулированию войны.

По словам Лаврова, Путин пообещал дать свою реакцию на это предложение во время встречи на Аляске.

"Уже в Анкоридже... Путин, глядя на Уиткоффа, который также находился там, начал перечислять американские предложения пункт за пунктом. После каждого пункта он в присутствии Трампа и госсекретаря Рубио спрашивал Уиткоффа, правильно ли тот обозначил те идеи, которые привез в Москву накануне встречи в Анкоридже. На каждый его вопрос Уиткофф отвечал утвердительно", – говорит Лавров.

Поэтому, как заявляет российский министр, после высказываний Рубио об отсутствии соглашения "у меня возникает вопрос, что именно мы имеем в виду под соглашением".

"Если одна сторона, в данном случае США, выложила на стол свои предложения по урегулированию, по тому, как подойти к этому кризису, а вторая сторона выразила согласие с этими предложениями, то говорить о том, что согласия не было, получается как-то не очень изящно", – добавил глава МИД РФ.

Как известно, недавно помощник российского диктатора Юрий Ушаков и глава МИД РФ Сергей Лавров обвинили Соединенные Штаты в измене так называемого "духа Анкориджа" – концепта, которым Москва обозначала свои надежды на капитуляцию Украины.

Российские чиновники заявили, что США отказались от обязательств, взятых во время встречи Трампа и Путина на Аляске в августе прошлого года.

Кроме того, Лавров недавно говорил, что действия США свидетельствуют о том, что Вашингтон отказывается от претензий на роль объективного посредника в урегулировании российско-украинской войны.

После этого госсекретарь Марко Рубио заявил, что во время саммита между Трампом и Путиным в прошлом году не было никаких соглашений по Украине.

Формулировка "дух Анкориджа" (или "понимание Анкориджа") долгое время служила для российской дипломатии и пропаганды ключевым инструментом давления. Этим термином Кремль обозначал свое убеждение, что Трамп поддерживает главное требование РФ – передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса в обмен на временное замораживание линии фронта. Хотя США никогда официально не подтверждали существование таких договоренностей, Россия активно эксплуатировала эту формулировку для создания иллюзии согласия Вашингтона.

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Россия США Трамп Путин
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