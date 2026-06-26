Франція не розкриватиме результати тестів на наркотики, що проводитимуть в уряді

Уряд Франції не оприлюднюватиме результати своєї кампанії з тестування на наркотики серед міністрів, членів уряду та високопосадовців.

Про це стало відомо AFP у четвер з кількох незалежних джерел, повідомляє "Європейська правда".

Однак у разі позитивних результатів таку особу буде звільнено, як це вже було зроблено кілька місяців тому щодо радника з питань сільського господарства та одного з високопосадовців Міністерства фінансів.

"Ми не суд. Ми розпочали цю кампанію тестування заради прикладу та безпеки держави. Ці посади за своєю природою наражають людей на ризик і роблять їх вразливими. Проте ми не маємо наміру оприлюднювати імена співробітників, які, можливо, вживають наркотики", – пояснили в оточенні прем’єр-міністра Себастьєна Лекорню.

Ця кампанія, розпочата минулого тижня, є частиною "посилення масштабів" боротьби з наркотрафіком, до якої прагне виконавча влада.

Раніше стало відомо, що Лекорню доручив своїм міністрам проводити вибіркові тести на наркотики серед своїх співробітників з метою виявлення можливого вживання заборонених речовин в уряді.

Нагадаємо, минулого року стало відомо, що у Фінляндії дедалі частіше використовують у трудовому житті PEth-тести, що визначають кількість фосфатидилетанолу в крові і можуть показати вживання алкоголю працівником у позаробочий час, наприклад, у відпустці, що в деяких сферах призводить до санкцій з боку роботодавця.

А у Польщі президент Кароль Навроцький опинився під критикою опозиції та частини громадськості через відео з подій в ООН, з якого видно, що він на людях взяв у рот щось схоже на нікотинову подушечку.