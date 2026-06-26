Франция не будет раскрывать результаты тестов на наркотики, которые будут проводиться в правительстве

Правительство Франции не будет обнародовать результаты своей кампании по тестированию на наркотики среди министров, членов правительства и высокопоставленных чиновников.

Об этом стало известно AFP в четверг из нескольких независимых источников, сообщает "Европейская правда".

Однако в случае положительных результатов такое лицо будет уволено, как это уже было сделано несколько месяцев назад в отношении советника по вопросам сельского хозяйства и одного из высокопоставленных чиновников Министерства финансов.

"Мы не суд. Мы начали эту кампанию тестирования ради примера и безопасности государства. Эти должности по своей природе подвергают людей риску и делают их уязвимыми. Однако мы не намерены обнародовать имена сотрудников, которые, возможно, употребляют наркотики", – пояснили в окружении премьер-министра Себастьена Лекорню.

Эта кампания, начавшаяся на прошлой неделе, является частью "расширения масштабов" борьбы с наркотрафиком, к которой стремится исполнительная власть.

Ранее стало известно, что Лекорню поручил своим министрам проводить выборочные тесты на наркотики среди своих сотрудников с целью выявления возможного употребления запрещенных веществ в правительстве.

Напомним, в прошлом году стало известно, что в Финляндии всё чаще используют в трудовой сфере PEth-тесты, которые определяют количество фосфатидилэтанола в крови и могут показать употребление алкоголя работником в нерабочее время, например, в отпуске, что в некоторых сферах приводит к санкциям со стороны работодателя.

А в Польше президент Кароль Навроцкий подвергся критике со стороны оппозиции и части общественности из-за видео с мероприятия в ООН, на котором видно, что он на глазах у всех взял в рот нечто, похожее на никотиновую подушечку.