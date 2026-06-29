ЗМІ: Польща вимагає від Німеччини по 2 тис. євро щорічних компенсацій для жертв нацизму

Польща не відмовилася від планів вимагати репарацій від сучасної Німеччини за злочини Третього рейху та наразі домагається виплат щорічних компенсацій для кожного з постраждалих від нацистських переслідувань.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомляє Spigel, спершу інформацію опублікувало Süddeutsche Zeitung.

Вимоги теперішнього уряду Польщі щодо компенсацій від Берліна стали "стриманішими", ніж за попереднього уряду, проте Варшава продовжує наполягати на необхідності виплати компенсацій постраждалим від переслідувань під час нацистської окупації.

Польща нібито просить по 10 тисяч злотих (приблизно 2333 євро) щорічно на кожного постраждалого. Перспективи погодження таких компенсацій залишаються невизначеними. Від міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля у червні лунали сигнали, що загалом він підтримує ідею про необхідність компенсацій.

У Польщі залишається близько 50 тисяч досі живих людей, які застали німецьку окупацію і постраждали від переслідувань. З огляду на їхній поважний вік, їхня чисельність з кожним роком зменшується. За розрахунками Süddeutsche Zeitung, у разі задоволення прохання Польщі про виплати у зазначених розмірах це коштувало б Німеччині 100 млн євро у перший рік і близько 300 млн євро за увесь час програми.

Нагадаємо, Польща за часів правління партії "Право і справедливість" вимагала від Німеччини повоєнних репарацій обсягом понад трильйон євро.

Берлін регулярно відхиляв ці вимоги, посилаючись на те, що в юридичному сенсі питання вже врегульоване.

Зі зміною влади Варшава не відмовилася від ідеї про компенсації. Прем’єр Дональд Туск закликав Берлін "поквапитися", щоб досі живі постраждалі застали цей жест справедливості.