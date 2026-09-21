Джерела: в ЄС попередньо погодили зняття санкцій з Усманова і Фрідмана

Держави ЄС попередньо домовились вилучити російських олігархів Алішера Усманова й Михаїла Фрідмана із санкційного списку та продовжити індивідуальні санкції проти Росії на 36 місяців.

Про це дипломатичні джерела повідомили кореспондентці "Європейської правди" у Брюсселі.

Домовленість, якої досягли посли ЄС, є попередньою. Далі ще має відбутися голосування за письмовою процедурою, яка може розпочатися близько 19:00 за Києвом.

Раніше у понеділок "ЄП" стало відомо, що Комітет постійних представників ЄС (Coreper) розглядає пропозицію Ірландського головування щодо продовження санкцій проти Росії за порушення територіальної цілісності та суверенітету України терміном на 36 місяців.

У той самий час Словаччина продовжувала наполягати на вилученні зі списку російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана. Франція також підтримала вилучення Усманова, посилаючись на національні інтереси. За інформацією джерел "ЄвроПравди", йшлося про можливий компромісний варіант: вилучення Усманова та Фрідмана в обмін на 36 місяців дії санкційного режиму.

Чинний санкційний режим, список якого ЄС почав формувати ще в 2014 році, охоплює фізичних та юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. З 2022 року до нього входить володар Кремля Владімір Путін, владна верхівка Росії та провідні олігархи, а також – колишній президент України Віктор Янукович.

14 вересня ЄС продовжив санкційний режим щодо порушення територіальної цілісності та суверенітету України терміном на сім днів, оскільки Словаччина та Франція продовжували наполягати на вилученні зі списку двох російських олігархів.

Раніше джерела "ЄвроПравди" в дипломатичних колах Франції пояснили, чому в Парижі хочуть зняти санкції з Усманова. Пізніше стало відомо, що Франція планує "обміняти" вилучення з санкційних списків Усманова на визволення кількох своїх громадян, які зараз перебувають в тюрмах Азербайджану.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що виключення російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана із санкційного списку ЄС було б неприйнятним, оскільки не зникли причини, через які санкції було введено.