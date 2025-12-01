Туск: Німеччина має поквапитись із компенсаціями жертвам нацистської окупації Польщі

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск у понеділок торкнувся питання можливих виплат Німеччиною компенсацій ще живим польським громадянам, які безпосередньо постраждали від дій німців під час Другої світової війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

У межах польсько-німецьких міжурядових консультацій Туск сказав, що Берлін повинен якнайшвидше ухвалити рішення про компенсації постраждалим від дій нацистської Німеччини.

"Якщо ми не отримаємо швидкої та однозначної заяви Німеччини щодо виплати компенсацій живим польським жертвам Другої світової війни, я розгляну рішення про задоволення цієї потреби Польщею", – сказав він.

Польський премʼєр сказав, що станом на зараз, за оцінками фонду "Польсько-німецьке примирення", налічується близько 50 тисяч постраждалих від дій Німеччини у Другій світовій, тоді як кілька років тому їх було близько 60 тисяч.

"Покваптесь, якщо ви дійсно хочете зробити цей жест", – звернувся до німецької сторони Туск.

Польща за часів правління партії "Право і справедливість" вимагала від Німеччини повоєнних репарацій обсягом понад трильйон євро.

Берлін регулярно відхиляв ці вимоги, посилаючись на те, що в юридичному сенсі питання вже врегульоване.

Нинішній польський президент Кароль Навроцький, обраний цього року, вирішив знову порушити питання репарацій перед Німеччиною. Він зокрема говорив, що це необхідно для добросусідських відносин між Варшавою та Берліном.