Ченцов: будь-яке послаблення санкцій підриває авторитет ЄС і грає на руку Росії

Віцепремʼєр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов заявив, що будь-які санкційні винятки для таких фігур, як Алішер Усманов та Михаїл Фрідман, є небезпечним сигналом.

Про це він написав у понеділок в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами Ченцова, компроміс, якого, за повідомленнями, було досягнуто в Брюсселі щодо продовження дії індивідуальних санкцій ЄС, не повинен відкривати шлях до політичних винятків.

"У той час, коли Росія посилює терор проти України та не виявляє жодного інтересу до конструктивних мирних переговорів, будь-які винятки для таких фігур, як Алішер Усманов та Михаїл Фрідман, є небезпечним сигналом. Послаблення або політизація санкцій зараз підриває авторитет ЄС і грає на руку Росії. Європа має продемонструвати силу та єдність. ЄС не повинен відступати, коли Росія ескалує конфлікт", – заявив Ченцов.

Україна, додав він, продовжуватиме співпрацювати зі своїми європейськими партнерами, щоб забезпечити надійність, ефективність та можливість виконання санкцій.

Як стало відомо "ЄП" раніше у понеділок, держави ЄС попередньо домовились вилучити російських олігархів Алішера Усманова й Михаїла Фрідмана із санкційного списку та продовжити індивідуальні санкції проти Росії на 36 місяців.

Це стало наслідком вимог з боку Словаччини та Франції.

Раніше джерела "ЄвроПравди" в дипломатичних колах Франції пояснили, чому в Парижі хочуть зняти санкції з Усманова. Пізніше стало відомо, що Франція планує "обміняти" вилучення з санкційних списків Усманова на визволення кількох своїх громадян, які зараз перебувають в тюрмах Азербайджану.