Одіозного екскандидата в президенти Румунії взяли під варту у справі про шахрайство

Румунські прокурори у понеділок затримали та помістили під варту антизахідного та проросійського екскандидата в президенти Келіна Джорджеску за підозрою у шахрайстві.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє News.ro.

Скандального політика затримали та помістили під варту після допиту у штаб-квартирі Управління з розслідування організованої злочинності та тероризму (DIICOT) у понеділок, 21 вересня.

Джорджеску та ще одного підозрюваного – бізнесмена Іонела Русена – звинувачують у створенні організованої злочинної групи та шахрайстві з особливо тяжкими наслідками.

"Під час обшуків, проведених сьогодні, було виявлено та вилучено системи радіоперешкод, записи, документи, що посвідчують особу, які будуть передані на експертизу через підозру у їхній підробці, пристрої для зберігання даних, а також інші речові докази", – повідомили в DIICOT.

До Бухарестського суду подадуть клопотання щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 30 днів.

Після допиту Джорджеску вивели з будівлі DIICOT і посадили в поліцейський фургон. Виходячи з будівлі, політик підняв руки в наручниках над головою і повернувся до натовпу прихильників. При цьому він не зробив жодних заяв.

Як зазначається, слідчі встановили, що протягом вересня 2021 року Джорджеску, Русен та ще один громадянин Італії утворили організовану злочинну групу, яка діяла під керівництвом політика на території Румунії та Великої Британії "з метою отримання неправомірної матеріальної вигоди".

Слідство вважає, що учасників схеми представляли заможними бізнесменами та керівниками іноземних компаній, які нібито могли надати підприємцям великі кредити. Для отримання фінансування вони вимагали від потенційних позичальників фінансові гарантії.

"Таким чином, відповідно до взятих на себе ролей, злочинці діяли шляхом введення в оману та утримання в омані румунських бізнесменів щодо можливості отримання фінансування від іноземних банківських установ. При цьому члени угруповання мали на меті отримати грошові гарантії, надані потерпілими для отримання відповідних кредитів", – уточнило DIICOT.

Вранці 21 вересня стало відомо, що прокурори Управління з розслідування організованої злочинності та тероризму (DIICOT) проводять обшуки в будинку антизахідного політика та екскандидата у президенти Келіна Джорджеску в місті Могошоая, повіт Ілфов.

Зазначимо, що Джорджеску вже перебуває під слідством за інші серйозні злочини, зокрема за співучасть у підриві конституційного ладу, поширення неправдивої інформації та заснування антисемітської організації. У разі визнання винним у цих злочинах йому загрожує від 10 до 20 років тюремного ув'язнення.

У квітні суд у Бухаресті скасував захід судового контролю, застосований до Джорджеску у справі про його підтримку діячів та ідей, пов'язаних із міжвоєнним фашистським рухом Румунії.