Венс звинуватив ЗМІ, позбавлені доступу до Білого дому, у пропаганді проти Трампа

Віцепрезидент США Джей Ді Венс відкинув звинувачення в тому, що заборона президентом Дональдом Трампом доступу до Білого дому трьом ЗМІ – Politico, CNN та MS Now – є порушенням свободи слова та звинуватив їх у пропаганді

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Washington Examiner.

Венс журналістам у понеділок вранці, що Дональд Трамп "не забороняє ЗМІ".

"Він просто заявляє, що ми не надаватимемо вам особливого доступу до Білого дому, якщо ви займаєтеся тим, що фактично є пропагандою", – заявив віцепрезидент США.

"Ми маємо пам’ятати, що на ці три ЗМІ припадає близько 92% негативних матеріалів про президента США та його адміністрацію. Це не відображає позицію американського народу. Це не відображає громадську думку. Тож якщо ви займаєтеся тим, що фактично є ультралівою пропагандою, чому республіканська адміністрація Білого дому мала б надавати вам спеціальний доступ?" – додав Венс.

У п’ятницю Трамп вперше оголосив про заборону доступу для цих трьох ЗМІ, чим здивував журналістів Білого дому та деяких посадовців адміністрації.

У суботу MS Now, CNN та Politico повідомили, що їхнім репортерам було відмовлено у доступі на територію Білого дому.

У понеділок ці ЗМІ оголосили про подання позову проти адміністрації Трампа, стверджуючи, що дії Трампа порушують конституцію.

21 вересня основні телевізійні мережі США – FOX News Media, ABC News, CBS News, CNN та NBC News – оголосили, що призупиняють висвітлювати заходи за участі Трампа на знак протесту проти його відмови кільком медіа у доступі до Білого дому.