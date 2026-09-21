Мадяр заявив, що не дозволить будувати в Угорщині нафтосховища для потреб України

Угорський прем’єр Петер Мадяр заявив, що його уряд не допустить будівництва на території Угорщини нафтосховищ для потреб України.

Про це повідомляє Nepszava, пише "Європейська правда".

Група Нафтогаз повідомила у неділю, що підписала меморандум з угорською компанією MOL щодо будівництва потужностей зі зберігання нафтопродуктів для потреб України на території Угорщини поблизу україно-угорського кордону. Це пояснили необхідністю створення додаткових потужностей за межами зони російських обстрілів.

Це питання у понеділок обговорювали у парламенті за участі прем’єр-міністра Петера Мадяра. "Петер Мадяр заявив: поки в Угорщині при владі уряд "Тиси", українського сховища нафти в країні не буде", – наводить видання озвучену заяву угорського прем'єра.

За словами Мадяра, MOL ще за часів уряду Віктора Орбана почала переговори з "Нафтогазом" щодо можливості зберігання нафти в Угорщині. Водночас нинішній уряд вважає неприйнятним, що компанія вела переговори з українською стороною без згоди чинного уряду.

У MOL заявили, що наразі процес перебуває лише на початковому етапі підготовки, який може тривати роками. У його межах вивчатимуть технічні, фінансові та регуляторні умови для зберігання нафти в Угорщині. Через тривалий процес, який ще попереду, уряд поки не інформували.

У понеділок голова парламентської фракції Християнсько-демократичної народної партії (KDNP) Бенце Ретварі, коментуючи ці плани, звернувся до Петера Мадяра із запитанням, чому про них довелося дізнаватися з української преси. За словами Ретварі, українська сторона не хоче будувати такий об'єкт на власній території через побоювання, що російська армія може його розбомбити.

На його думку, перенесення сховища до Угорщини означало б перенесення цього ризику через кордон, що становило б загрозу національній безпеці Угорщини, особливо для східних регіонів країни.

У відповідь Мадяр заявив, що переговори між MOL і "Нафтогазом" розпочалися ще за попереднього уряду Орбана. За його словами, MOL вела переговори з українською стороною без згоди уряду, чого нинішній кабінет не приймає.

Мадяр також розповів, що напередодні ввечері повідомив про це главі MOL Жолту Гернаді. Він заявив, що вважає дії компанії неприйнятними і очікує, що MOL ставитиметься до угорської держави як до власника 25% компанії.

Також Мадяр заявив у понеділок, що його країна не є членом формату "Карпатської вісімки", ініційованого Україною, який має на меті посилити співпрацю між країнами Карпатського регіону.

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