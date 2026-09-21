Мадяр заявив, що Угорщина не приєдналася до "Карпатської вісімки"

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна не є членом формату "Карпатської вісімки", ініційованого Україною, який має на меті посилити співпрацю між країнами Карпатського регіону.

Про це Мадяр заявив під час виступу у парламенті, його цитує HVG, пише "Європейська правда".

Угорський прем’єр заявив, що Будапешт отримав від України запрошення приєднатися до формату "Карпатської вісімки", але не прийняв його і мав на це причини.

"Нас запросили, і ми з поважних причин не поїхали", – зазначив Мадяр, наголосивши, що Угорщина "в цьому не бере участі".

При цьому він не пояснив, в чому полягали причини відмови від участі у форматі.

Український президент Володимир Зеленський 18 вересня заявив про заснування нового формату співпраці – "Карпатської вісімки", що об’єднає Україну та сім європейських країн (Румунію, Сербію, Польщу, Словаччину, Чехію, Австрію, Угорщину), а також ЄС як союз.

За підсумками першого "Карпатського саміту", глави держав, урядів та представники України, Австрії, Польщі, Румунії, Сербії, Словаччини ухвалили підсумкову декларацію.

Як повідомляла "Європейська правда", від Угорщини на саміт "Карпатської вісімки" прибув заступник угорського посла у Києві.

Більше про це – у статті "ЄвроПравди" "Угорське покарання" для України. Як Мадяр намагається принизити Київ та що з цим варто робити