Польща підписала угоду зі Швецією про купівлю підводних човнів

Польща підписала угоду про закупівлю трьох шведських підводних човнів типу A26 у рамках програми "Орка".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Контракт, укладений за присутності прем’єр-міністра Дональда Туска та глави уряду Швеції Ульфа Крістерссона, передбачає постачання сучасних суден з системою AIP, логістичну підтримку та промислову співпрацю.

Підводні човни будуть оснащені дизель-електричним двигуном із системою AIP, що дозволить їм тривалий час перебувати під водою без спливання, а перший із них має надійти до складу ВМС Польщі у 2030 році.

Польща має отримати три підводні човни типу A26 класу Blekinge, що будуються шведським концерном Saab Kockums для ВМС Швеції. У листопаді минулого року Швеція була обрана партнером програми "Орка", і обидві країни підписали міжурядову угоду, що відкриває шлях до реалізації проєкту.

За попередніми оцінками, вартість програми може сягнути близько 20 млрд злотих (понад 5 млрд євро). Контракт має охоплювати не лише будівництво та поставку підводних човнів, а й логістичний пакет, підтримку експлуатації, навчання персоналу та підготовку інфраструктури, необхідної для їх введення в експлуатацію.

Програма також передбачає промислову співпрацю між Польщею та Швецією.

Наразі ВМС Польщі мають один підводний човен. Це судно типу Kilo, спущене на воду у 1985 році. Апарат був модернізований і капітально відремонтований, у період з 2020 по 2021 рік корабель пройшов щонайменше 10 ремонтів, але його поточний стан невідомий.

Нагадаємо, 12 червня Збройні сили Польщі офіційно прийняли на озброєння винищувачі F-35, закуплені у Сполучених Штатів, церемонія пройшла на авіабазі в Лаську.

А у березні польська компанія Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 підписала контракт з американським виробником Lockheed Martin щодо обслуговування ударних вертольотів AH-64 Apache у Польщі.