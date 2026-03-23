Польща підписала контракт на обслуговування майже сотні американських вертольотів

Польська компанія Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 підписала контракт з американським виробником Lockheed Martin щодо обслуговування ударних вертольотів AH-64 Apache у Польщі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агенція PAP.

У 2024 році Польща замовила 96 вертольотів Apache сучасної версії AH-64E Guardian на суму приблизно 10,8 млрд доларів. Це замовлення є одним з найбільших контрактів між Польщею та Сполученими Штатами.

Нова угода, підписана 23 березня, дозволить відкрити центр з обслуговування цих літаків у польській Лодзі.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час церемонії підписання заявив, що завдяки американським гелікоптерам країна зможе відбивати атаки "на сучасному полі бою". Він також наголосив, що в НАТО немає конфлікту інтересів, а Європа та США належать до "спільної родини".

"Цей контракт, як і програма Polska Zbrojna та кредит SAFE, служить безпеці та співпраці всіх членів альянсу. І я вважаю, що сьогодні, з цього місця, я також можу сказати це голосно, щоб ці слова досягли скрізь, де це можливо: Москви, Вашингтона, Києва, європейських столиць і навіть Будапешта. Тут, у Польщі, ми справді знаємо, хто наші союзники", – сказав Туск.

Нагадаємо, програма ЄС з переозброєння SAFE стала предметом гострих політичних суперечок у Польщі.

12 березня президент країни Кароль Навроцький вирішив накласти вето на закон про участь у програмі ЄС SAFE, за якою Польща претендує на близько 44 млрд євро кредитів на переозброєння.

Після того як польський президент наклав вето на закон щодо втілення програми SAFE, уряд Польщі ухвалив постанову про виділення коштів на оборону, яка дозволить залучити кошти на переозброєння.

Натомість Навроцький презентував свою версію програми з переозброєння "SAFE 0%", кошти для якої надходитимуть з бюджету Польщі.

