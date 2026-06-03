Греція висловила демарш Україні через морський дрон

Греція висловила офіційний дипломатичний протест Україні через знайдений на узбережжі острова Лефкада морський дрон з вибухівкою, який Афіни вважають українським.

Як пише "Європейська правда", про це заявила речниця грецького Міністерства закордонних справ Лана Зохіу, повідомляє Kathimerini.

Про плани висловити протест Києву глава МЗС Греції Георгіос Герапетрітіс повідомив очільниці європейської дипломатії Каї Каллас, пославшись на висновки звіту Генерального штабу національної оборони.

Результати перевірок грецьких правоохоронців підтвердили, що дрон є українським та "діяв від її імені". Глава МЗС Греції також повідомив про це свого українського колегу Андрія Сибігу, якого запросили взяти участь у неформальній Раді міністрів закордонних справ ЄС, що відбулася в Лімасолі 27 травня.

Дані перевірок стверджують, що морський дрон був "частиною ширшої операції, в якій мали брати участь й інші подібні системи для ураження суден, що служать російським інтересам".

Афіни повідомили Києву, що їм відомо про цей план. Там додали, що для Греції є пріоритетом домогтися визнання Україною помилки та виведення всіх бойових дронів, що залишилися, із Середземномор'я.

Нагадаємо, морський дрон (за даними грецьких ЗМІ, йдеться про модель "Козак Мамай") був виявлений рибалками поблизу острова Лефкада після того, як, судячи з усього, у нього сталася несправність дистанційного керування. За повідомленнями, він перевозив 100 кг вибухівки. Грецькі посадовці підозрюють, що його метою було вразити корабель російського "тіньового флоту", що діє у Середземному морі.

Афіни попередили, що не дозволять Середземному морю стати театром військових дій. У травні міністр оборони Греції Нікос Дендіас заявив, що "Україна винна нам дуже велике вибачення".

В МЗС України заявили про відсутність свідчень того, що цей апарат пов’язаний з українськими операторами.