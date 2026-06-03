Греция выразила демарш Украине из-за морского дрона

Греция выразила официальный дипломатический протест Украине из-за найденного на побережье острова Лефкада морского дрона со взрывчаткой, который Афины считают украинским.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила пресс-секретарь греческого Министерства иностранных дел Лана Зохиу, сообщает Kathimerini.

О планах выразить протест Киеву глава МИД Греции Георгиос Герапетритис сообщил руководительнице европейской дипломатии Каю Каллас, сославшись на выводы отчета Генерального штаба национальной обороны.

Результаты проверок греческих правоохранителей подтвердили, что дрон является украинским и "действовал от ее имени". Глава МИД Греции также сообщил об этом своему украинскому коллеге Андрею Сибиге, которого пригласили принять участие в неформальном Совете министров иностранных дел ЕС, состоявшемся в Лимассоле 27 мая.

Данные проверок утверждают, что морской дрон был "частью более широкой операции, в которой должны были участвовать и другие подобные системы для поражения судов, служащих российским интересам".

Афины сообщили Киеву, что им известно об этом плане. Там добавили, что для Греции является приоритетом добиться признания Украиной ошибки и вывода всех оставшихся боевых дронов из Средиземноморья.

Напомним, морской дрон (по данным греческих СМИ, речь идет о модели "Казак Мамай") был обнаружен рыбаками вблизи острова Лефкада после того, как, судя по всему, у него произошла неисправность дистанционного управления. По сообщениям, он перевозил 100 кг взрывчатки. Греческие чиновники подозревают, что его целью было поразить корабль российского "теневого флота", действующего в Средиземном море.

Афины предупредили, что не позволят Средиземному морю стать театром военных действий. В мае министр обороны Греции Никос Дендиас заявил, что "Украина должна нам очень большие извинения".

В МИД Украины заявили об отсутствии свидетельств того, что этот аппарат связан с украинскими операторами.