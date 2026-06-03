Трамп примет участие в саммите НАТО в Турции – госсекретарь США

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что американский президент Дональд Трамп примет участие в саммите НАТО, который пройдет в Турции в июле.

Об этом он сказал во время слушаний в Комитете по иностранным делам Палаты представителей, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Рубио заявил, что, несмотря на свое разочарование в НАТО, Трамп примет участие во встрече.

"Соединенные Штаты по-прежнему являются членами альянса НАТО, и мы будем в Турции, чтобы обсудить все эти вопросы. Президент лично примет участие в следующей встрече глав государств НАТО, где все эти моменты будут прояснены", – подчеркнул госсекретарь США.

Отметим, СМИ писали, что Турция планирует превратить свою столицу в "крепость", которая будет защищена системами противоракетной обороны и истребителями, накануне саммита НАТО, который состоится там в следующем месяце.

В среду, 3 июня, президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина будет представлена на саммите НАТО делегацией, которую он возглавит.

Стоит отметить, что, по данным СМИ, немецкий канцлер Фридрих Мерц планирует провести встречу с европейскими лидерами в конце этого месяца, чтобы разработать план налаживания отношений с Трампом на саммите НАТО в июле.