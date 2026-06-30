Що змусило Вучича йти з посади президента Сербії і що він задумав

Вже незабаром Александар Вучич залишить посаду президента Сербії.

Про це він оголосив 27 червня у Белграді на великому провладному мітингу, організованому напередодні Відовдана – вкрай важливого та символічного для сербів релігійного та національного свята.

Разом з тим він заявив, що має намір очолити уряд.

Про рокіровку Вучича і те, що за нею може стояти, читайте в статті співзасновника "Європейської правди" Юрія Панченка "Вічний Вучич" йде з посади. Навіщо президент Сербії планує дострокові вибори. Далі – стислий її виклад.

За словами Александара Вучича, він "буде президентом ще кілька тижнів", після чого має намір подати у відставку.

"Вони знищать нашу країну за рік чи три, але ми не повинні цього допустити", – так Александар Вучич пояснює причини, через які він зважився достроково покинути президентську посаду.

Названі "вони" – це учасники масових антивладних протестів, переважно молодь та студенти. Протести в країні тривають вже півтора року, причиною для них стала масштабна катастрофа 1 листопада 2024 року на залізничному вокзалі у місті Новий Сад, що забрала життя 16 осіб.

Обвал накриття біля залізничного вокзалу став символом корупції сербської влади.

Проте одними лише внутрішніми протестами проблеми Вучича не обмежуються. Дуже довгий час від покарань з боку ЄС його рятував прем’єр Угорщини Віктор Орбан. Саме тому зміна влади в цій країні стала вкрай неприємною новиною для Вучича.

По суті, поразка Орбана підштовхнула Вучича прискорити транзит влади.

Першою "ластівкою" стало рішення Єврокомісії покарати Сербію за суперечливу судову реформу, заморозивши кошти, виділені в рамках Плану зростання ЄС. Проте проблеми Белграда цим можуть не обмежитися – у ЄС починають все гучніше говорити про потребу посилити тиск на Сербію, вимагаючи приєднання до спільної зовнішньої політики.

Фактично немає сумнівів, що після відставки президента спікерка Ана Брнабич, яка буде виконувати президентські обов’язки, без жодних вагань внесе кандидатуру Вучича на посаду нового голови уряду. А слухняна більшість проголосує за це рішення.

Та чи зможе кандидат від влади перемогти на дострокових президентських виборах?

Перемога опозиційного кандидата є цілком імовірною. І вона може дати протестам друге дихання.

Проте у Вучича сподіваються на ключовий козир – успішне проведення міжнародної виставки EXPO 2027, яка стартує 15 травня і триватиме до 15 серпня 2027 року.

Сербська влада розраховує, що успішне проведення її дозволить підняти рейтинги – тож цілком імовірно, що парламентські вибори пройдуть відразу після завершення EXPO.

І, нарешті, оголошений намір Вучича йти на наступні парламентські вибори у складі блоку партій "Єдина Сербія" також має значення – в разі перемоги уряд буде коаліційним, що дозволятиме "переадресовувати" критику ЄС від Вучича на партнерів по коаліції.

Цей план на перший погляд виглядає цілком логічним. Проте його втілення може зіткнутися з низкою неочікуваних ризиків.

Докладніше – Юрія Панченка "Вічний Вучич" йде з посади. Навіщо президент Сербії планує дострокові вибори.