Президент Сербії анонсував свою відставку "через кілька тижнів"

Президент Сербії Александар Вучич підтвердив, що піде з посади і що це відбудеться "через кілька тижнів".

Про це повідомляє N1, пише "Європейська правда".

Вучич у промові перед парламентом підтвердив давнішу заяву, що планує подати у відставку і сказав, що це станеться через кілька тижнів.

Він зазначив, що "можливо останній раз" звертається до депутатів як президент і це його "останні дні й тижні на посаді президента".

"Я буду президентом ще кілька тижнів, а потім подам у відставку", – сказав він, одночасно підтвердивши, що піде на парламентські вибори зі своєю політсилою.

Він також назвав студентів, які залишаються рушійною силою антивладних протестів, "пішаками у руках політиків" та дорікнув, що вони "не захотіли говорити зі своїм президентом".

Нагадаємо, рішенню Вучича передували тривалі й масштабні антивладні протести, що почалися з грудня 2024 року. Це відбулося після того, як 16 людей загинули внаслідок обвалу навісу на залізничному вокзалі в північному сербському місті Новий Сад.

Детальніше про це – у статті: Революція без допомоги ЄС: чому вибухнули протести у Сербії і чи загрожує Вучичу падіння.