Что заставило Вучича уйти с поста президента Сербии и что он задумал

Совсем скоро Александар Вучич покинет пост президента Сербии.

Об этом он объявил 27 июня в Белграде на крупном проправительственном митинге, организованном накануне Видовдана – крайне важного и символического для сербов религиозного и национального праздника.

Вместе с тем он заявил, что намерен возглавить правительство.

О рокировке Вучича и о том, что за ней может стоять, читайте в статье соучредителя "Европейской правды" Юрия Панченко "Вечный Вучич" уходит с должности. Зачем президент Сербии планирует досрочные выборы. Далее – краткое изложение статьи.

По словам Александара Вучича, он "будет президентом еще несколько недель", после чего намерен подать в отставку.

"Они уничтожат нашу страну через год или три, но мы не должны этого допустить", – так Александар Вучич объясняет причины, по которым он решился досрочно покинуть президентский пост.

Под "они" подразумеваются участники массовых антиправительственных протестов, преимущественно молодежь и студенты. Протесты в стране продолжаются уже полтора года; их причиной стала масштабная катастрофа 1 ноября 2024 года на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, унесшая жизни 16 человек.

Обрушение навеса возле железнодорожного вокзала стало символом коррупции сербских властей.

Однако проблемы Вучича не ограничиваются одними лишь внутренними протестами. Очень долгое время от санкций со стороны ЕС его спасал премьер Венгрии Виктор Орбан. Именно поэтому смена власти в этой стране стала крайне неприятной новостью для Вучича.

По сути, поражение Орбана подтолкнуло Вучича ускорить передачу власти.

Первой "ласточкой" стало решение Еврокомиссии наказать Сербию за спорную судебную реформу, заморозив средства, выделенные в рамках Плана роста ЕС. Однако проблемы Белграда этим могут не ограничиться – в ЕС начинают всё громче говорить о необходимости усилить давление на Сербию, требуя присоединения к общей внешней политике.

Фактически нет сомнений, что после отставки президента спикер Ана Брнабич, которая будет исполнять президентские обязанности, без каких-либо колебаний выдвинет кандидатуру Вучича на пост нового главы правительства. А послушное большинство проголосует за это решение.

Но сможет ли кандидат от власти победить на досрочных президентских выборах?

Победа оппозиционного кандидата вполне вероятна. И она может дать протестам второе дыхание.

Однако у Вучича есть надежда на ключевой козырь – успешное проведение международной выставки EXPO 2027, которая начнется 15 мая и продлится до 15 августа 2027 года.

Сербские власти рассчитывают, что успешное проведение выставки позволит поднять рейтинги – поэтому вполне вероятно, что парламентские выборы пройдут сразу после завершения EXPO.

И, наконец, объявленное намерение Вучича участвовать в следующих парламентских выборах в составе блока партий "Единая Сербия" также имеет значение – в случае победы правительство будет коалиционным, что позволит "переадресовывать" критику ЕС в адрес Вучича на партнеров по коалиции.

Этот план на первый взгляд выглядит вполне логичным. Однако его реализация может столкнуться с рядом неожиданных рисков.

Подробнее – в материале Юрий Панченко "Вечный Вучич" уходит с должности. Зачем президент Сербии планирует досрочные выборы.