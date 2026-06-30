У Брюсселі заявили, що вступ Чорногорії в ЄС коштуватиме "дешевше чашки кави"

Вступ Чорногорії до Європейського Союзу обійдеться в 3 млрд євро в рамках наступного бюджету блоку, тобто менше одного євро на кожного платника податків у ЄС.

Про це заявила у вівторок Європейська комісія, передає "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Ця невелика балканська країна, яка, як очікується, приєднається до Євросоюзу у 2028 році, отримає субсидії для фермерів та регіональні виплати з центрального бюджету ЄС, щойно стане повноправним членом.

Це обійдеться кожному платнику податків ЄС приблизно в 1 євро додатково протягом наступного бюджетного циклу з 2028 по 2034 рік, зазначив високопосадовець Європейської комісії, який побажав залишитися анонімним, оскільки не мав дозволу висловлюватися офіційно.

"Це дуже дешева чашка кави", – додав він.

Наступний бюджет ЄС у розмірі 2 трлн євро, який набуде чинності на початку 2028 року, доведеться поповнити, щоб покрити витрати, пов’язані з приєднанням нових членів.

30 червня Європейська комісія оприлюднила фінансову пропозицію щодо вступу Чорногорії до ЄС. Тепер її мають схвалити країни ЄС до початку фінансових переговорів між Брюсселем і Чорногорією.

"Сьогоднішній пакет заходів – це ще один конкретний крок на шляху до майбутнього Чорногорії в нашому Союзі. Ми готуємо Чорногорію, держави-члени та наші інституції", – зазначила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Чорногорія – країна з населенням 600 000 осіб, яка отримала статус кандидата в члени ЄС у 2010 році, – як очікується, стане наступним членом ЄС до 2028 року, хоча, за словами посадовиці, шанси на вступ 1 січня є незначними.

Її внесок до бюджету ЄС оцінюється в 500 млн євро на найближчі сім років.

За оцінками Комісії, протягом усього циклу Чорногорія отримає 277 млн євро у вигляді субсидій для фермерів, понад 1 млрд євро на регіональні виплати та витрати на розвиток сільських територій, а також 592 млн євро з міграційних фондів.

Виконавчий орган ЄС оцінює, що загальні чисті витрати на вступ – різниця між внесками та витратами – для всіх балканських країн, які прагнуть приєднатися до ЄС, становитимуть 8 млрд євро протягом наступних семи років.

Сусіди Чорногорії – Албанія, Сербія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія та Косово – також ведуть переговори про вступ до блоку.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що Чорногорія перебуває на переході до фінального етапу приєднання до Євросоюзу.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявила, що вступ Чорногорії до ЄС може стати реальністю у 2028 році.

Більше на цю тему читайте в статті Чорногорії – дату вступу, іншим – новий план: саміт ЄС-Західні Балкани став "геополітичним"