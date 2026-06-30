В Брюсселе заявили, что вступление Черногории в ЕС будет стоить "дешевле чашки кофе"

Вступление Черногории в Европейский Союз обойдется в 3 млрд евро в рамках следующего бюджета блока, то есть меньше одного евро на каждого налогоплательщика в ЕС.

Об этом заявила во вторник Европейская комиссия, передает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Эта небольшая балканская страна, которая, как ожидается, присоединится к Евросоюзу в 2028 году, получит субсидии для фермеров и региональные выплаты из центрального бюджета ЕС, как только станет полноправным членом.

Это обойдется каждому налогоплательщику ЕС примерно в 1 евро дополнительно в течение следующего бюджетного цикла с 2028 по 2034 год, отметил высокопоставленный чиновник Европейской комиссии, который пожелал остаться анонимным, поскольку не имел разрешения высказываться официально.

"Это очень дешевая чашка кофе", – добавил он.

Следующий бюджет ЕС в размере 2 трлн евро, который вступит в силу в начале 2028 года, придется пополнить, чтобы покрыть расходы, связанные с присоединением новых членов.

30 июня Европейская комиссия обнародовала финансовое предложение по вступлению Черногории в ЕС. Теперь его должны одобрить страны ЕС до начала финансовых переговоров между Брюсселем и Черногорией.

"Сегодняшний пакет мер – это еще один конкретный шаг на пути к будущему Черногории в нашем Союзе. Мы готовим Черногорию, государства-члены и наши институты", – отметила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Черногория – страна с населением 600 тысяч человек, которая получила статус кандидата в члены ЕС в 2010 году, – как ожидается, станет следующим членом ЕС до 2028 года, хотя, по словам чиновницы, шансы на вступление 1 января незначительны.

Ее вклад в бюджет ЕС оценивается в 500 млн евро на ближайшие семь лет.

По оценкам Комиссии, в течение всего цикла Черногория получит 277 млн евро в виде субсидий для фермеров, более 1 млрд евро на региональные выплаты и расходы на развитие сельских территорий, а также 592 млн евро из миграционных фондов.

Исполнительный орган ЕС оценивает, что общие чистые расходы на вступление – разница между взносами и расходами – для всех балканских стран, стремящихся присоединиться к ЕС, составят 8 млрд евро в течение следующих семи лет.

Соседи Черногории – Албания, Сербия, Босния и Герцеговина, Северная Македония и Косово – также ведут переговоры о вступлении в блок.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что Черногория находится на переходе к финальному этапу присоединения к Евросоюзу.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что вступление Черногории в ЕС может стать реальностью в 2028 году.

Больше на эту тему читайте в статье Черногории – дату вступления, другим – новый план: саммит ЕС-Западные Балканы стал "геополитическим".