Як працює ініціатива з закупівлі зброї США для України і чому їй бракує коштів

У липні виповниться рік від запуску ініціативи PURL. Розшифровується ця абревіатура як Prioritized Ukraine Requirements List, або ж "Список пріоритетних потреб України".

Це механізм, завдяки якому Україна отримує американську зброю, зокрема критично необхідні нам перехоплювачі для систем Patriot. Згідно з домовленостями, оплачують це країни-члени НАТО та інші партнери (крім США).

Сьогодні PURL забезпечує придбання 75% усіх ракет для систем Patriot в Україні та 90% ракет, що використовуються в інших системах ППО.

Детально про те, як працює ініціатива PURL і з якими обмеження вона стикається, читайте в статті програмної директорки Міжнародного центру української перемоги Ірини Красноштан Ракеты для Patriot и прочее: как работает инициатива PURL и с какими проблемами сталкивается. Далі – стислий її виклад.

На рівні НАТО та Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") наші партнери використовують так званий Комплексний перелік потреб України. Це консолідований список українських запитів на військову підтримку, які надає українська сторона.

Частина їх стосується обладнання та зброї, які можуть надати лише США. Саме такі запити входять у список пріоритетних потреб PURL. Це обладнання та боєприпаси, які або унікальні для США, або які Штати мають у вільному доступі та у великих кількостях.

Пакети обладнання та боєприпасів, які можуть надати Сполучені Штати, визначає верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі (SACEUR) генерал Алексус Гринкевич.

Країни-партнери, окремо або групами, погоджуються забезпечити фінансування цих пакетів. Кожен з них коштує приблизно 500 млн доларів.

Обладнання та боєприпаси закуповують з наявних американських запасів. Частину їх уже розміщено в Європі, що робить поставки швидшими. Надходження зброї до України також координується через НАТО – зокрема, через Командування НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України (NSATU).

Перші чотири пакети на суму 500 млн доларів кожен були профінансовані швидко.

Україна почала отримувати перше американське обладнання за ініціативою PURL у середині вересня минулого року. Перші пакети включали ракети для Patriot та HIMARS, але не тільки їх.

Однак після початкового успіху стали помітними певні проблеми.

Генсек НАТО і Україна очікували, що партнери зможуть робити внески у розмірі 1 млрд доларів щомісяця.

Але, незважаючи на всі зусилля, до досягнення оголошеного Марком Рютте плану щодо 5 млрд доларів до кінця 2025 року не вистачило ще 700 млн. Загальна сума внесків до PURL у 2025 році склала 4,3 млрд доларів.

А цього року, в період з січня по квітень 2026-го, згідно з нашими розрахунками, було внесено лише близько 700 млн доларів – максимум мільярд.

Ще одна проблема, з якою зіткнулися союзники, став нерівномірний розподіл внесків між союзниками. Наприклад, Франція взагалі відстоює концепцію європейської оборонної автономії, тому не хоче купувати американську зброю за європейські гроші.

PURL також стикається з низкою обмежень – це питання виробничих потужностей і доступності озброєнь. Обмежені ресурси є ключовою вразливістю цієї системи. Особливо гостро це відчувається стосовно ракет-перехоплювачів для Patriot.

Іншим викликом залишається політична сталість механізму. Будь-яке загострення політичних суперечностей всередині Альянсу або зміна пріоритетів Вашингтона може вплинути на майбутні поставки.

Разом з тим, загалом, ініціативу PURL можна вважати успішною. Попри усі проблеми і обмеження, завдяки їй Україні все ж надходять ракети для систем Patriot, боєприпаси та інше необхідне обладнання для захисту цивільного населення та критичної інфраструктури.

Докладніше – в матеріалі Ірини Красноштан Як працює ініціатива з закупівлі зброї США для України і чому їй бракує коштів.