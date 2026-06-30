Как работает инициатива по закупке оружия США для Украины и почему ей не хватает средств

В июле исполнится год с момента запуска инициативы PURL. Эта аббревиатура расшифровывается как Prioritized Ukraine Requirements List, или "Список приоритетных потребностей Украины".

Это механизм, благодаря которому Украина получает американское оружие, в частности крайне необходимые нам перехватчики для систем Patriot. Согласно договоренностям, оплачивают это страны-члены НАТО и другие партнеры (кроме США).

Сегодня PURL обеспечивает закупку 75% всех ракет для систем Patriot в Украине и 90% ракет, используемых в других системах ПВО.

Подробнее о том, как работает инициатива PURL и с какими ограничениями она сталкивается, читайте в статье программного директора Международного центра украинской победы Ирины Красноштан Ракеты для Patriot и прочее: как работает инициатива PURL и с какими проблемами сталкивается. Далее – краткое изложение статьи.

На уровне НАТО и Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") наши партнеры используют так называемый "Комплексный перечень потребностей Украины". Это консолидированный список украинских запросов на военную поддержку, предоставляемый украинской стороной.

Часть из них касается оборудования и вооружения, которые могут предоставить только США. Именно такие запросы входят в список приоритетных потребностей PURL. Речь идет об оборудовании и боеприпасах, которые либо являются уникальными для США, либо находятся в свободном доступе у США и имеются в больших количествах.

Пакеты оборудования и боеприпасов, которые могут предоставить Соединенные Штаты, определяет верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR) генерал Алексус Гринкевич.

Страны-партнеры, по отдельности или группами, соглашаются обеспечить финансирование этих пакетов. Каждый из них стоит примерно 500 млн долларов.

Оборудование и боеприпасы закупаются из имеющихся американских запасов. Часть их уже размещена в Европе, что ускоряет поставки. Поступление оружия в Украину также координируется через НАТО – в частности, через Командование НАТО по безопасности и подготовке для Украины (NSATU).

Первые четыре пакета на сумму 500 млн долларов каждый были быстро профинансированы.

Украина начала получать первое американское оборудование в рамках инициативы PURL в середине сентября прошлого года. Первые пакеты включали ракеты для систем "Патриот" и HIMARS, но не только их.

Однако после первоначального успеха стали заметны определенные проблемы.

Генеральный секретарь НАТО и Украина ожидали, что партнеры смогут вносить взносы в размере 1 млрд долларов ежемесячно.

Но, несмотря на все усилия, до достижения объявленного Марком Рютте плана в 5 млрд долларов к концу 2025 года не хватило ещё 700 млн. Общая сумма взносов в PURL в 2025 году составила 4,3 млрд долларов.

А в этом году, в период с января по апрель 2026-го, согласно нашим расчетам, было внесено лишь около 700 млн долларов – максимум миллиард.

Еще одной проблемой, с которой столкнулись союзники, стало неравномерное распределение взносов между союзниками. Например, Франция вообще отстаивает концепцию европейской оборонной автономии, поэтому не хочет покупать американское оружие за европейские деньги.

PURL также сталкивается с рядом ограничений – это вопрос производственных мощностей и доступности вооружений. Ограниченные ресурсы являются ключевым слабым местом этой системы. Особенно остро это ощущается в отношении ракет-перехватчиков для Patriot.

Еще одним вызовом остается политическая стабильность механизма. Любое обострение политических противоречий внутри Альянса или изменение приоритетов Вашингтона может повлиять на будущие поставки.

Вместе с тем, в целом, инициативу PURL можно считать успешной. Несмотря на все проблемы и ограничения, благодаря ей Украина все же получает ракеты для систем Patriot, боеприпасы и другое необходимое оборудование для защиты гражданского населения и критической инфраструктуры.

Подробнее – в материале Ирины Красноштан Ракеты для Patriot и прочее: как работает инициатива PURL и с какими проблемами сталкивается.