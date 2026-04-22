Макрон повідомив про загибель ще одного французького миротворця, пораненого в Лівані

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що французький військовий з миротворчої місії в Лівані, якого евакуювали після поранення минулого тижня, загинув від отриманих травм.

Як пише "Європейська правда", про це він написав на платформі X.

Макрон повідомив про загибель старшого капрала Анісе Жирардена зі 132-го кінологічного піхотного полку, якого напередодні повернули з Лівану. Миротворець отримав важкі поранення після бойовиків "Хезболли".

Повідомлялося, що під час цієї ж атаки 18 квітня загинув французький миротворець Флоріан Монторіо зі складу із 17-го парашутно-інженерного полку міста Монтобан. Ще троє його побратимів, зокрема Жирарден, отримали поранення та були евакуйовані до Франції.

Нагадаємо, йдеться про миротворчу місію UNIFIL – Тимчасові сили ООН у Лівані. Французькі миротворці присутні у Лівані в її складі з 1978 року.

Від початку війни США та Ізраїлю проти Ірану, що також активізувало сутички Ізраїлю з "Хезболлою", на півдні Лівану почастішали випадки поранення і загибелі миротворців. Серед іншого, від закладеної вибухівки постраждав польський миротворець.

2 квітня невідома ракета влучила в штаб італійського контингенту тимчасових сил ООН в Лівані.