В Литве раскритиковали рост числа выданных россиянам шенгенских виз

Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович заявил, что рост количества шенгенских виз, выдаваемых гражданам России, представляет угрозу безопасности.

Об этом он сказал в четверг, 4 июня, во время заседания Совета министров юстиции и внутренних дел Европейского Союза в Люксембурге, передает LRT, пишет "Европейская правда".

Кондратович раскритиковал увеличение количества шенгенских виз, выдаваемых россиянам и назвал это "неприемлемым".

"Постоянное увеличение количества шенгенских виз, выдаваемых гражданам Российской Федерации, является неприемлемым и представляет серьезную угрозу безопасности", – заявил он.

По словам литовского министра, в ежегодном отчете Европейской комиссии о состоянии Шенгенской зоны не хватает более широкого стратегического анализа угроз безопасности. В частности он отметил, что в отчете не упоминаются гибридные угрозы, которые становятся все более распространенными.

Поэтому Кондратович призывает ЕС использовать как стимулы, так и рычаги влияния, чтобы побудить третьи страны к сотрудничеству в возвращении мигрантов в их страны происхождения.

В марте восемь стран-членов призвали руководство ЕС запретить въезд в Шенген бывшим воинам РФ, с тех пор эта идея продолжает обсуждаться.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал готовность в ЕС инициировать такие шаги.

В начале июня Польша, Швеция, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Нидерланды, а также Норвегия и Исландия, не входящие в ЕС, требовали от Европейской комиссии срочного блокирования выдачи шенгенских виз для россиян.

Читайте подробно на эту тему: Шенген не наказывает за войну: россияне получают больше виз, чем раньше.