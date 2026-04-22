Сибіга привітав плани заборони в’їзду російським воякам до ЄС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав готовність у ЄС ініціювати кроки для заборони в’їзду до Шенгенської зони особам, які воювали у лавах російської армії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму X, коментуючи заяви головної дипломатки ЄС Каї Каллас.

Сибіга привітав заяву Каллас про те, що пропозиція про заборону в’їзду до ЄС для російських вояків почала обговорюватися і конкретні пропозиції можуть з’явитися до червневого саміту. Він зазначив, що це було би вчасним і правильним кроком.

I welcome the strong signal by my colleague @kajakallas on the EU’s willingness to impose an entry ban for Russian combatants.



This is a timely and welcome step that will show every Russian that by signing a contract to fight a criminal war of agression against Ukraine they also… https://t.co/PjJPBGXnE4 – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) April 21, 2026

"Це продемонструє кожному росіянину, що, підписуючи контракт на незаконну загарбницьку війну проти України, вони також підписуються під забороною свого в’їзду до Європи. Це буде чесно… Закликаю усі країни ЄС підтримати цей важливий крок", – зазначив Андрій Сибіга.

Раніше вісім країн-членів ЄС звернулися до керівництва Євросоюзу із закликом підготувати заборону на в’їзд до Шенгенської зони осіб, які воювали у лавах російської армії.

Паралельно Естонія почала у межах своїх національних повноважень запроваджувати таку заборону проти осіб, яких ідентифікували як російських військових.