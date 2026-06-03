ЗМІ: 11 європейських країн вимагають блокування видачі шенгенських віз для росіян

Польща, Швеція, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Латвія, Литва, Нідерланди, а також Норвегія та Ісландія, що не входять до ЄС, вимагають від Європейської комісії термінового блокування видачі шенгенських віз для росіян.

Відповідний лист, підписаний главами МВС і МЗС, має у своєму розпорядженні польська радіостанція RMF FM, передає "Європейська правда".

Міністри прямо визнали, що вважають відпочинок громадян держави-агресора на пляжах ЄС неприпустимим на тлі масових нападів на українських цивільних осіб та примусових депортацій дітей.

"Глибоке занепокоєння викликає зростання кількості російських туристів, які проводять відпустку на європейських пляжах та європейських курортах, тоді як ракети та дрони продовжують вражати цивільне населення та цивільну інфраструктуру в Україні", – пишуть міністри.

Вони не приховують обурення та глибокого розчарування через зростання кількості віз, що видаються росіянам. З наведеного в документі "Шенгенського барометра" випливає, що лише у 2025 році громадянам Російської Федерації було видано аж 477 878 шенгенських віз з туристичною метою.

Важливо, що значна частина з них – це візи на багаторазовий в’їзд.

"Це суперечить рекомендаціям комісії, які закликають до суворого підходу до російських заявників, що подорожують з інших причин, ніж необхідні, і є серйозним недоліком у нашій спільній політиці щодо держави-агресора. Ми вважаємо це надзвичайно тривожним", – йдеться у листі.

Фрагментація процедур призвела до явища так званого visa shopping – ситуації, коли росіяни обходять консульства в Центрально-Східній Європі, отримуючи пропуски до Шенгенської зони в інших частинах континенту. У листі країни ЄС прямо не згадуються, але з цитованого в ньому "Барометра Шенгену" випливає, що найбільше туристичних віз росіянам наразі видають: Франція, Італія, Іспанія та Греція, тоді як країни Балтії чи Польща практично не видають їх.

Дипломат однієї з країн-підписантів прямо заявив RMF FM, що йдеться також про "рівномірний розподіл витрат", оскільки, наприклад, внаслідок повного припинення видачі віз росіянам на кордоні з Фінляндією збанкрутували всі магазини, тоді як Італія чи Греція й надалі користуються присутністю російських туристів. Отже, прикордонні країни ЄС втрачають терпіння.

Непослідовне впровадження візових обмежень спричинило глибоку асиметрію: прикордонні держави несуть повні витрати та ризик захисту зовнішнього кордону від агресора, тоді як інші країни-члени продовжують заробляти на російських туристах.

Польща хоче створити так званий швидкий оборонний механізм візових санкцій. Пропозиція ґрунтується на механізмі, який ЄС вже застосовує щодо третіх країн, що мають безвізовий режим. Варшава хоче мати ідентичний інструмент, але стосовно візових процедур.

"Так само, як уже можливе призупинення безвізового режиму на рівні ЄС на підставі погіршення відносин або загрози з боку третьої країни, так само ми повинні мати у своєму розпорядженні візові інструменти, щоб обмежити видачу віз у відповідь на такі загрози, зберігаючи пропорційні винятки, наприклад, гуманітарні. Ми розраховуємо, що робота над внесенням змін до Візового кодексу в цьому напрямку буде визнана пріоритетною", – підкреслив польський дипломат.

Лист 11 країн завершується конкретними законодавчими вимогами до Європейської комісії. Йдеться про внесення змін до Візового кодексу – міністри вимагають "впровадження нових обмежувальних та обов’язкових візових заходів у Візовому кодексі", щоб ЄС міг "ефективніше реагувати на ворожі дії третьої країни".

Вони закликають до глобального ущільнення системи, щоб "обмеження у видачі багаторазових віз стосувалися всіх громадян Росії, незалежно від місця їх проживання". У листі також міститься заклик до негайної розробки заходів у відповідь на "естонську ініціативу від 11 березня 2026 року щодо ідентифікації колишніх та нині діючих російських військовослужбовців та заборони їм в’їзду до Шенгенської зони".

У березні вісім країн-членів закликали керівництво ЄС заборонити в'їзд до Шенгену колишнім воякам РФ, відтоді ця ідея продовжує обговорюватися.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав готовність у ЄС ініціювати такі кроки.

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