Вісім країн-членів закликали керівництво ЄС заборонити в'їзд до Шенгену колишнім воякам РФ

Вісім країн-членів звернулися до керівництва Євросоюзу із закликом підготувати заборону на в’їзд до Шенгенської зони осіб, які воювали у лавах російської армії.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, пише "Європейська правда".

Науседа повідомив, що лідери усіх трьох держав Балтії, Польщі, Фінляндії, Швеції, Німеччини та Румунії звернулися до президента Євроради Антоніу Кошти та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та пояснили свої застереження щодо загрози, яку можуть становити у разі в’їзду до Європи колишні російські вояки.

Together with leaders from 🇱🇻, 🇪🇪, 🇵🇱, 🇫🇮, 🇩🇪, 🇷🇴 & 🇸🇪, we have addressed the President of the European Council @eucopresident and the President of the European Commission @vonderleyen regarding the threat posed by former Russian combatants.



We believe that one of the most… – Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) March 13, 2026

"На нашу думку, один із найсерйозніших і постійних ризиків – це потенційний в’їзд до Шенгенської зони колишніх і нині чинних військовослужбовців-комбатантів в армії РФ. В’їзд таких осіб може мати серйозні наслідки для безпеки усіх країн-членів. Тож негайно потрібні рішучі й скоординовані дії, щоб запобігти негативним наслідкам", – наголосив президент Литви.

Доповнено. У листі до керівництва ЄС, текст якого є у розпорядженні "Європейської правди", лідери восьми держав аргументують, що колишні російські комбатанти з великим ризиком можуть втягуватися в організовану злочинність, екстремістські рухи чи ворожу діяльність проти країн ЄС у контексті гібридних дій Росії.

Вони також наголосили, що серед російських вояків – понад 180 тисяч засуджених за кримінальні злочини, яких достроково звільнили в обмін на контракт.

"Кількість шенгенських віз, які видаються російським громадянам, вже відчутно зростає. З огляду на свободу пересування у Шенгені, безпекові аспекти не залежать від того, яка країна видала візу чи посвідку на проживання… Наша бездіяльність може створити довгострокові "вразливості", яких на даному етапі ще можна уникнути", – наголошують лідери.

Вони відзначають, що нова стратегія візової політики ЄС вже дає можливості для точкових обмежень на видачу віз у разі серйозного погіршення відносин з певною третьою країною, і там пропонується у тому числі категорія "ідентифікованих колишніх або чинних комбатантів країни-агресора".

"Запрошуємо Єврокомісію…. швидко розглянути питання та запропонувати конкретні варіанти рішень на рівні ЄС, включно з точковими поправками до Візового кодексу, або через інші відповідні інструменти", – закликають президенти і прем’єри.

З огляду на важливість питання, вони пропонують розглянути його та відобразити певну спільну позицію вже у висновках найближчого березневого саміту лідерів ЄС.

Нагадаємо, у січні 2026 року Естонія почала просувати у ЄС ідею про заборону в’їзду до Шенгену усім, хто служив у складі російської армії і брав участь у бойових діях на території України. У Таллінні наголошують, що такі екскомбатанти можуть стати "золотим активом" для російських спецслужб та кримінального світу.

Паралельно Естонія почала у межах своїх національних повноважень запроваджувати таку заборону проти осіб, яких ідентифікували як російських військових.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас сказала, що ідея має підтримку багатьох країн і її продовжать обговорювати.

Литва також готує заборону на в'їзд військовим РФ, які воювали проти України.