ЄС відклав втілення плану "купуй європейське" через суперечки щодо географії

Європейська комісія відклала оголошення політики "купуй європейське", яка полягає у пріоритетності промислових деталей та виробів, вироблених у Європі, після того, як ця ідея зіштовхнулася з розбіжностями щодо її географічного охоплення.

Про це, як пише "Європейська правда", передає Reuters.

Закон, який регулює використання державних коштів через закупівлі, державну допомогу, податкові пільги та іншу фінансову підтримку щодо виготовлених у Європі товарів, мав бути оголошений у четвер, 26 лютого. Однак через суперечки його презентацію відклали до 4 березня.

Уряди, зокрема Франція, підтримують ідею регулювання "зроблено в Європі", стверджуючи, що європейські промислові підприємства потребують захисту перед обличчям дешевшого імпорту з ринків, зокрема Китаю.

Водночас деякі члени ЄС, зокрема Швеція та Чехія, застерігають, що ці вимоги можуть стримувати інвестиції, підвищувати ціни на державних тендерах та зашкодити конкурентоспроможності Євросоюзу у світі.

Автовиробники та інші галузі промисловості закликають поширити географію ініціативи за межі країн ЄС, включивши Ісландію, Норвегію, Швейцарію та Ліхтенштейн, а також Велику Британію та Туреччину.

Раніше повідомляли, що Британія намагатиметься переконати Францію включити британських виробників до ініціативи "купуй європейське".

Тим часом адміністрація президента США Дональда Трампа пригрозила вжити заходів "помсти" європейським країнам, якщо ЄС надаватиме перевагу своїм виробникам зброї у прагненні переозброєння континенту.

Принцип "купуй європейське" також був розкритикований генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Він заявив, що це правило потрібно ігнорувати, коли йдеться про закупівлю зброї для України.