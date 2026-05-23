Франція попередила Китай: "ви не виграєте" від тиску на європейську промисловість

Міністр зовнішньої торгівлі Франції Ніколя Форіссьє вважає, що Китай "не виграє" від зовнішньоторговельної політики, яка ставить під загрозу європейську промисловість і ринок.

Про це він заявив у інтерв’ю Euronews, пише "Європейська правда".

Форіссьє вважає, що ЄС повинен перестати бути "наївним" і змінити свій підхід до розв'язання проблеми торговельних дисбалансів.

"Китайці мають зрозуміти, що вони нічого не виграють, якщо знищать європейську промисловість, а потім і європейський ринок, який є для них надзвичайно важливим", – сказав міністр зовнішньої торгівлі Франції.

Також він зазначив, що зараз відбувається "зміна поглядів" у підході не лише до Китаю, а й до всіх країн, які використовують торговельну залежність як зброю.

"Річ не у тому, Китай це чи ні. Справа не тільки в Китаї, а в усіх країнах", – зазначив він.

Форіссьє наголосив на важливості "відвертого" діалогу з Пекіном і підкреслив, що Франція має "особливі відносини" з Китаєм, які вимагають "переговорів і поваги".

"Ми намагаємося поважати китайців. Китайці мають поважати нас, і саме це послання мають надіслати європейські інституції", – додав міністр.

У березні ЄС оприлюднив нові правила "Вироблено в Європі" для компаній, які прагнуть отримати доступ до державних коштів у стратегічних секторах, зобов'язуючи фірми дотримуватися мінімальних вимог щодо частки деталей, вироблених в ЄС.

Ця пропозиція, яка місяцями затримувалася через суперечки щодо цих заходів, є ключовою частиною зусиль Європейського Союзу, спрямованих на відновлення своєї конкурентоспроможності, уповільнення промислового занепаду та запобігання втраті сотень тисяч робочих місць.

Наприкінці квітня Китай розкритикував плани Європейського Союзу щодо захисту ключових галузей від китайської конкуренції, попередивши, що в разі прийняття цих заходів вживатиме кроки у відповідь.