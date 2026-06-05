СМИ: Пентагон может отменить переброску ракет Tomahawk в Германию из-за страха перед РФ

Пентагон может отменить план поставки ракет Tomahawk в Германию, отчасти из-за опасений, что Россия расценит это как эскалацию конфликта.

Об этом стало известно изданию Politico, сообщает "Европейская правда".

По словам двух европейских и одного американского чиновника, официальные лица США опасаются, что Москва примет ответные меры, если администрация Дональда Трампа доведет до конца планы по развертыванию высокоточных ракет на немецкой территории.

Однако любое решение не поставлять их отменит соглашение, заключенное при администрации Джо Байдена, и лишит Берлин средств защиты, в которых, по словам немецких лидеров, они отчаянно нуждаются.

Американские чиновники, вероятно, также обеспокоены сокращением запасов американского оружия. В первые недели войны с Ираном США израсходовали тысячи ракет Tomahawk и перехватчиков для систем Patriot. Министр обороны Пит Хегсет заявил Конгрессу в прошлом месяце, что на пополнение запасов боеприпасов, израсходованных во время военного конфликта, уйдут "месяцы и годы".

Издание также отмечает, что вероятный отказ от развертывания Tomahawk беспокоит немецких чиновников.

Канцлер Фридрих Мерц заявил в прошлом месяце, что не ожидает, что США разместят ракеты Tomahawk в Германии из-за ограниченной доступности этих крылатых ракет.

"У американцев сейчас не хватает их даже для себя", – говорил он.

Сейчас представители Германии изучают европейские альтернативы для заполнения пробела в области высокоточных ударов на большие расстояния.

Дебаты в Берлине касаются не столько какой-то одной системы вооружения, сколько того, как быстро Германия сможет обрести способность поражать цели на расстоянии – будь то за счет закупок готовой продукции, расширения производства совместно с союзниками или долгосрочных европейских разработок.

Дроны и более дешевые системы могут помочь, но немецкие специалисты по планированию обороны не рассматривают их как полноценную замену Tomahawk.

Немецкие чиновники в целом обеспокоены тем, что уход США заставит Европу устранить пробелы в военной сфере быстрее, чем это может обеспечить ее оборонная промышленность.

Стоит отметить, что 1 мая Вашингтон объявил о сокращении своего военного присутствия в Германии на 5 тысяч солдат.

После этого в Министерстве обороны Германии выразили убеждение, что решение администрации США вывести часть войск из страны не будет означать отмену планов по развертыванию дальнобойных ракет Tomahawk.

Подробнее читайте в статье "Европейской правды" Наказание для Германии. Почему Трамп выводит войска из Европы и действительно ли это месть за Иран