У Німеччині не вважають, що США відмовилися від розгортання далекобійних ракет в країні

У Міністерстві оборони Німеччини переконані, що рішення адміністрації США вивести частину військ з країни не означатиме скасування планів щодо розгортання далекобійних ракет Tomahawk.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters з посиланням на речника відомства.

У Міноборони заявили, що Сполучені Штати не відкликали втілення плану, розробленого за часів президентства Джо Байдена, щодо розгортання батальйону далекобійних ракет Tomahawk у Німеччині.

Цей коментар пролунав після того, як у суботу Вашингтон оголосив про скорочення своєї військової присутності в Німеччині на 5000 солдатів, що було інтерпретовано як скасування запланованого розгортання.

"Ми не говоримо про остаточне скасування…Зброя мала бути розміщена (у Німеччині – ред.) і цілком може там бути", – сказав речник.

Він додав, що європейські країни вже розробляють плани щодо закупівлі систем озброєння, які б заповнили цю прогалину, на випадок, якщо США таки скасують ці плани.

На тлі цих повідомлень експерт із питань оборони керівної німецької партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Родеріх Кізеветтер закликав до.спільної розробки українсько-європейських ракет.

Раніше німецький міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль висловив впевненість, що в Європі не виникне жодних прогалин у потенціалі стримування НАТО через рішення США скоротити чисельність свого контингенту у Німеччині.

За даними ЗМІ, Сполучені Штати в рамках оголошеного скорочення військового контингенту в Німеччині виведуть 5 тисяч військовослужбовців бригади Stryker у Фільзеку, що у федеральній землі Баварія.