Фінляндія тестує систему раннього попередження, що виявляє загрози для підводних кабелів

Фінська прикордонна служба та ВМС Фінляндії випробували нову систему, покликану виявляти загрози для підводних кабелів до того, як трапляться якісь інциденти.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві фінської прикордонної служби та телекомунікаційної компанії Elisa Oyj.

За їхніми словами, цього тижня сторони провели успішні польові випробування системи раннього попередження.

Підводні телекомунікаційні кабелі, лінії електропередачі та газопроводи в Балтійському морі зазнали пошкоджень у результаті кількох інцидентів.

У багатьох випадках це сталося через те, що кораблі тягли свої якорі по морському дну.

Деякі експерти, які працюють у регіоні Балтійського моря, звинувачують Росію у веденні так званої гібридної війни, хоча національні органи влади публічно не повідомили, чи визнали вони ці пошкодження диверсією чи недбалістю.

Система базується на розподіленому акустичному зондуванні, де підводний оптоволоконний кабель спостерігає та вимірює вібрації морського дна.

Elisa та прикордонна служба працювали над проєктом разом із фінським оператором системи передачі електроенергії Fingrid Oyj, власником газопроводу Gasgrid Finland Oy, Геологічною службою Фінляндії, Військово-морською академією та Інститутом сейсмології Гельсінського університету.

Нещодавні випробування включали військові кораблі, водолазів та підводного робота, що імітували несправності та загрози для підводної інфраструктури. Планується, що система автоматично сповіщатиме органи влади та власників критичної інфраструктури, якщо виявить щось підозріле, наприклад, перетягування якоря поблизу підводних об’єктів.

Як відомо, за останні роки у Балтійському морі сталася серія підозрілих інцидентів з пошкодженням комунікаційних та енергетичних кабелів.

Після цих інцидентів низка країн НАТО запустила місію "Балтійський вартовий" (Baltic Sentry), що патрулює у найважливіших районах Балтійського моря для охорони підводної інфраструктури.